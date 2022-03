Domenica 3 aprile torna, dopo due anni, il popolare appuntamento podistico della UISP “Vivicittà“, con il sottotitolo “la corsa per la pace“.

II Comitato Regionale Uisp di Basilicata e i Comitati Territoriali di Potenza e Matera presentano la 37esima edizione di quella che è definita la “corsa più grande del mondo” che si rimette in moto con la bandiera arcobaleno nel cuore e con il desiderio collettivo di una ripresa.

In Basilicata, domenica 3 aprile, è in programma un doppio appuntamento: uno per le vie delle città di Matera e l’altro per quelle di Picerno.

Nel territorio potentino si parte alle ore 9.30 con una corsa\passeggiata ludico motoria (non competitiva) aperta al pubblico. La partenza è fissata da piazza Plebiscito, con possibilità di iscrizione dalle ore 7.30 presso il gazebo presente. La quota di partecipazione è di 2 euro con t-shirt in omaggio ai primi 200 iscritti.

Lucia Destino, presidente Uisp Potenza dichiara: «Quest’anno si terrà il primo Vivicittà organizzato dal nostro Comitato Territoriale di Potenza. Abbiamo scelto di svolgerlo nella città di Picerno, anche grazie alla presenza dei nostri affiliati ASD PicernoRun e ASD Il Riccio-Picerno che ci aiuteranno affinché la manifestazione si svolga nel miglior modo possibile. Ringraziamo sin da ora anche la Protezione Civile “Angels” e l’intera amministrazione comunale per aver accolto la nostra proposta con entusiasmo».

A Matera, invece, il via è previsto da piazza San Pietro Caveoso, con un percorso che si articolerà tra i Sassi e il centro storico. La gara agonistica (10km) prenderà il via alle ore 9.30 e la passeggiata (3 km) a partire dalle ore 11.

Le iscrizioni si effettuano presso la sede Uisp, in via Maiorana 82, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30, ma sarà possibile iscriversi anche domenica 3 aprile in piazza presso il gazebo Uisp dalle ore 9,00. Inoltre, sarà possibile pre-iscriversi nelle scuole della città e nelle associazioni affiliate UISP aderenti.

La quota di partecipazione alla gara agonistica è di 10 euro con obbligo di certificato medico agonistico, mentre per la passeggiata ludico-motoria è di 5 euro (8 euro per chi si iscriverà la mattina della manifestazione). È previsto un pacco gara per i primi 600 iscritti.

Claudia Coronella, presidente Uisp Matera, ha commentato: «La Uisp si rimette in moto dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19. L’edizione 2022, con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutti, ha come sottotitoli “la corsa per la pace” e “la corsa per ricominciare“. Si tratta di una corsa per tutti che lega insieme la tutela dell’ambiente e il bisogno di fare sport, la solidarietà nei confronti delle persone che subiscono guerre e ingiustizie e la vivibilità del nostro centro storico. Ringrazio l’Amministrazione Comunale che sostiene la nostra iniziativa sposandone i valori e i volontari VOC (volontari open culture) e tutti i nostri operatori».