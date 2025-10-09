Domenica 12 ottobre Altamura a ritmo di pedale

Una gimkana a piazza stazione per quanti vorranno cimentarsi con la mobilità alternativa o sostenibile se preferite, mettendo da parte mezzi a otto, sei, quattro, tre, due ruote a trazione termica ( benzina, gasolio ecc) o ibrida ed elettrica, che tutti i giorni intasano le strade contribuendo a un inquinamento anche da stress. Appuntamento domenica prossima alle 9.30, presso il Liberhub con il via libera che sarà dato da Amministrazione comunale,Orme Bike e Comumutà circolare.



Domenica in bici, 12 ottobre 2025

Continuano le attività di partecipazione della cittadinanza, nell’ambito dell’attuazione della strategia di rigenerazione urbana e territoriale, che prevede la riqualificazione di piazza Stazione. L’Amministrazione Comunale con Comunità Circolare e Orme Bike hanno organizzato una Domenica in Bici.

L’iniziativa si terrà domenica 12 ottobre 2025, a partire dalle 9:30: è una biciclettata che dal LiberHub (punto di ritrovo) ci condurrà a Piazza Stazione in cui verrà allestita una Gimkana, un percorso ad ostacoli, per educare le nuove generazioni ad andare in bici.

L’evento sarà così organizzato:

9.30 incontro presso LiberHub-Gianpiero Zaccaria. Possono partecipare adulti e bambini a partire dagli 8 anni;

11.00 arrivo in Piazza Stazione e allestimento Gimkana. Possono partecipare adulti e bambini a partire dai 6 anni;

Per partecipare, è consigliato: abbigliamento comodo; borracce con acqua; i minori devo essere accompagnati da un genitore/tutore.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Ci si può iscrivere:

cliccando sul link: https://forms.gle/bE41y4YdqRHV6Aef6

presso il LiberHub – Gianpiero Zaccaria negli orari di apertura;

in occasione dell’evento.

Il Comando di Polizia Locale ha predisposto un’ordinanza per la manifestazione pubblicata sul portale istituzionale.

Bando X Edizione “Leonessa di Puglia”, anno 2025

L’Amministrazione Comunale, come da apposito Regolamento approvato con delibera di C.C. Del 24.05.2024 N. 23, intende conferire il titolo annuale di “Leonessa di Puglia” per l’anno 2025 a favore di singoli cittadini contemporanei o deceduti, enti giuridici riconosciuti e non.

Chiunque abbia interesse, entro 60 giorni dalla data dell’avviso, con le modalità ivi indicate, può proporre istanza per tale riconoscimento, secondo le informazioni indicate nell’Avviso pubblicato sul sito .

