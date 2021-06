La società di ultramaratoneti “Be Different Be Ultra”, in collaborazione con Athlos Matera e il Comitato Regionale Uisp di Basilicata, organizza la 1^ edizione di “6 ore” di Matera, gara di ultramaratona, inserita nel calendario nazionale IUTA.

La competizione è in programma per sabato 26 Giugno, a partire dalle ore 16, con il percorso che comprende l’interno dell’impianto di atletica leggera “Raffaele Duni” di Matera.

Saranno presenti numerosi atleti noti nel mondo ultra italiano, provenienti dall’intera penisola italiana.

La giornata prevede, oltre alla competizione di 6 ore individuale, anche una gara di 6 ore a staffetta, che coinvolgerà gli atleti, i quali si daranno il cambio allo scoccare dei 60 minuti.

Il referente regionale Atletica Leggera UISP Basilicata e Presidente di Athlos Matera, Adriano Lamacchia, dichiara: “Organizzare una competizione di questo calibro è stato sicuramente molto impegnativo, ma grazie alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a regalare una bella giornata di sport alla Città di Matera.

Ringrazio particolarmente gli atleti che si sono messi a disposizione e Uisp per il supporto, sperando che questo sia il punto di partenza per poter donare un circuito cittadino, così come una manifestazione di questo genere richiede, dal momento che lo sport è soprattutto promozione del territorio”.