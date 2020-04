La stagione sportiva di serie B di pallacanestro è stata dichiarata ufficialmente conclusa. A renderlo noto è stata la Lega Nazionale Pallacanestro.

La Lega ha altresì comunicato che a breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla FIP, prenderà via il tavolo di lavoro con i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato di Serie B 2020/2021.

“Una decisione inevitabile e assolutamente logica – è il commento del presidente dell’Olimpia Basket Matera Rocco Sassone -. Viviamo un’emergenza sanitaria senza precedenti, della quale purtroppo non conosciamo l’epilogo. Ed al fine di garantire la sicurezza degli atleti, dei dirigenti, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori è giusto che si ponga fine anticipatamente a questa stagione, anche in considerazione delle modalità e dei tempi stretti per chiudere i campionati.

Da parte nostra, con grande rammarico accettiamo questo provvedimento, nella consapevolezza di aver intrapreso un percorso sportivo che ci stava dando grandi soddisfazioni, alla luce di un terzo posto in campionato a pochi passi dalla vetta e di una final eight di Coppa Italia raggiunta con pieno merito.

Già da alcune settimane avevamo liberato i giocatori, consentendo loro di raggiungere i propri familiari, e, naturalmente, in conseguenza della chiusura anticipata della stagione, ci siamo ripromessi di risentirci a stretto giro per pianificare anche con loro il futuro, sul quale la società è già al lavoro.

Un ringraziamento a loro, allo staff tecnico e operativo, per l’ottimo lavoro svolto che ci ha consentito di toglierci belle soddisfazioni, e naturalmente al nostro pubblico, che ci è stato sempre accanto.”

“Per il momento – conclude il presidente Sassone a nome anche di tutto il Cda dell’Olimpia – non posso che rinnovare l’invito agli sportivi materani di restare e casa e rispettare le indicazioni governative per venir fuori al più presto da questa difficile situazione, con l’intento di tornare a breve ad una vita normale e rivederci ancora più forti e determinati per una stagione 2020/2021 che possa continuare sulla strada tracciata”.