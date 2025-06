Dica 33^…Minibasket in ottima salute. E sindaco all’esordio

Non ci sarà lunedì 16 giugno, per la classica cerimonia della consegna delle chiavi della città ai piccoli cestisti del Minibasket in piazza, ma riserverà alla manifestazione nel 2026 un visibilità importante che abbraccerà a Matera le due sponde del Mediterraneo e chissà che per quella data( è un auspicio) non potranno farlo anche due squadre di ragazzi di Israele e Palestina. E quest’anno, per la cronaca c’è una squadra di Gerusalemme che è il segnale di un percorso beneagurante. E la foto di apertura del servizio, con i ragazzi in azzurro dei ragazzi della Pielle Basket Matera, società organizzatrice del trofeo, è di buon auspicio. Chiavi della città consegnate in anticipo, perchè, Il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, incontrerà lunedì 16 giugno a Roma il ministro per i Beni Culturali, Alessandro Giuli, per discutere della partecipazione e del programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, che condivide con Tetouan ( Marocco). Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino nel corso della presentazione della 33^ edizione del ” Minibasket in piazza” che si terrà dal 15 al 21 giugno a Matera, Nova Siri(Matera), Santeramo in colle, Cassano, Corato, Bitonto, Bitritto e Molfetta (Bari).



Nicoletti ha aggiunto che l’incontro con il Ministro servirà ad avere un ”quadro più ampio”, di quanto Matera e l’Italia potranno fare per l’evento 2026 che comprenderà anche il Minibasket in piazza. ” Una manifestazione che per la sua formula- ha detto Nicoletti- favorisce attraverso lo sport dialogo tra i giovani e le comunità locali”. Al Trofeo internazionale parteciperanno 44 squadre di piccoli provenienti Italia, Venezuela,Montenegro,Palestina, Libia, Lituania, Bosnia Erzegovina, Nigeria, Algeria. Tra le novità introdotte quest’anno c’è la possibilità di seguire attraverso una Applicazione tutte le fasi di un torneo che si svolge in vari sedi. Attenzione anche alla sostenibilità con la distribuzione di borracce, per evitare il consumo di bottigliette in plastica. Lo scorso anno il torneo venne vinto dai ragazzi dello Champagnat di Caracas,presenti anche quest’anno, che si impose sul Bees Basketball Project di Pesaro (Italia). Entrambe hanno vinto il ”Minibasket” in più occasioni. Tre volte i sudamericani e sette volte gli italiani.



Quanto all’organizzazione è tutto pronto. Famiglie e città ospitanti pronte a rinnovare l’impegno di sempre, con il presidente Giovanni Cotrufo (la sua una famiglia di cestiti) coadiuvato dal fratello Luciano per gli aspetti organizzativi e da tutto lo staff della Pielle, commosso, di poche parole, che ringrazia tutti: dalle forze dell’ordine al mondo ”adulto” del basket che sostiene la manifestazione. Ora spazio ai ragazzi e alle ragazze, contenti di giocare e di stare in vacanza in tanti posti diversi. Alcuni sognano la finalissima sotto le luminarie della festa della Bruna e magari una bella carriera come Matteo Spagnolo, Davide Moretti, Alessandro Gentile Lukasz Kolenda, Nene Diene, Federica Giudice, Giorgia Amatori e Vuk Scepanovic che sui parket di piazze e palestre hanno centrato il canestro del successo. Il resto come ci ricorda Francesco Calia, che ha condotto la conferenza stampa e che cura la comunicazione del Minibasket, lo troverete sulla APP e sulle pagine social della manifestazione.



COMUNICATO STAMPA