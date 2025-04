Di Gaeatano ”ultimo” tecnico del Fc Matera.

Del resto manca meno di un mese alla fine del campionato di serie D, girone H, che si conclude il 4 maggio, e Francesco Di Gaetano è chiamato a guidare la squadra per le prossime cinque gare per chiudere- come si suol dire- il campionato in bellezza. Play Off ancora possibile ? Chissà.Ci vorrebbe un moto di orgoglio per ricominciare a vincere e una serie di concomitanza favorevoli. Chissà . Francesco Di Gaetano è il quarto tecnico alla guida della squadra biancazzurra, dopo Salvatore Ciullo, Alfio Torrisi e Maro Ferri. Buon lavoro

𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗗𝗶 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗲̀ 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼

Fc Matera comunica di aver affidato a Francesco Di Gaetano il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Mister preparato, competente e pragmatico, Di Gaetano vanta esperienze inizialmente come vice allenatore a Trapani, per poi passare alla guida tecnica di varie squadre tra cui Paceco, Biancavilla, Palazzolo, Akragas, Cittanovese, P. Santa Maria e Igea Virtus.

Con l’occasione, Fc Matera rende noto anche il tesseramento di Vincenzo Porretto, il quale completerà lo staff tecnico assumendo il ruolo di vice allenatore. La società augura, quindi, buon lavoro al nuovo staff tecnico biancoazzurro.

