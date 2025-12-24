mercoledì, 24 Dicembre , 2025
Di corsa i podisti della Athlos con la fiamma…di Babbo Natale

Di Franco Martina

Ormai è un appuntamento fisso quello dei podisti di atletica leggera Athlos di Matera che alla vigilia di Natale non mancano di macinare chilometri tra i rioni Sassi e il Piano con il berretto di Babbo Natale. E quella festosa comitiva biancorossa, che si è divertita e ha fatto divertire, ha attirato l’attenzione di concittadini e turisti e suggerito di muoversi per tempo, se non si vuole passare al nuovo anno con qualche chilo in più. Gli atleti della Athlos sono sempre in movimento, in Italia e all’estero come ha fatto il 2 novembre scorso Roberto Di Lecce che ha partecipato alla maratona di New York. Conta fare sport e tenere allenato il fisico. E’ tutta salute, a cominciare dai bambini che per gran parte- purtroppo- trascorrono troppo tempi con il telefonino o davanti alla tv e devono fare i conti anche con una alimentazione errata, che porta all’obesità. A Babbo Natale la pancia ci sta…ma per tutti gli altri occorre far muovere testa e gamba. Come faranno i tedofori per il passaggio della fiamma olimpica da Matera il prossimo 29 dicembre. E ci piacerebbero che in qualche maniera i podisti della Athlos possano tener alto il fuoco della sana pratica sportiva. Buona Natale!

