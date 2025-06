Di corsa a tutta ”birra” alla Dreher di Massafra

E non poteva che essere così nonostante il caldo e il forte vento che nella mattinata di domenica 29 giugno a Massafra ( Taranto) si sono fatti sentire sugli atleti, e tra questi il materano Roberto Di Lecce della Athlos giunto terzo, che hanno partecipato al ” Dreher Run” nell’omonimo birrificio. , lungo la statale Appia al km 647. La manifestazione, che è stata organizzata dall’Asd Marathon Massafra, era valida come ottava tappa del trofeo provinciale “13 Gran Prix in Terra Jonica 2025”. La corsa, dedicata alla memoria di Giuseppe Grillo, è consistita in una gara podistica competitiva di 9 km su strada e una corsa non competitiva aperta a tutti, con partenza e arrivo dall’interno del birrificio.L’appuntamento, patrocinato da Federazione italiana di atletica leggera, Regione Puglia, Sport e Salute e Puglia 2026 – Regione Europea dello Sport



Per i primi 400 iscritti è previsto un pacco gara contenente shopper in cotone e borraccia brandizzata, mentre per tutti i partecipanti è garantito un ristoro finale.

E l’atleta materano, oltre alla medaglia, è tornato a casa anche una ‘rinfrescante” cassa di birra. Servirà per nuove gare da correre a tutta birra fino al traguardo e sul podio.