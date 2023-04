Derby scacchistico Matera -Altamura, buona la prima! Ma meglio Ascam…

Come tutte le idee a costo zero o quasi sono quelle che riescono meglio, nel segno dell’amicizia e della voglia di giocare una partita in piazza…a scacchi e con pedine a dimensione umana. La si è giocata a Matera, alla vigilia di Pasqua in piazza Vittorio Veneto, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Pro Loco per la settimana ‘’ Gusto Italia in Tour’’. Franco Vespe, animatore dell’accademia scacchistica Matera ‘’Nicola Lapacciana’’, ci descrive come è andata. Tutto bene. Tranne per l’acronimo che intende dare al sodalizio. Asm… proprio non va bene, per tutto quanto di negativo sta caratterizzando la sanità locale, e per il silenzio di quanti stanno favorendo con un colpevole silenzio quello stato di cose. Franco, dalla Regione, ci hanno già dato scacco matto. Meglio Ascam. Ripensaci.



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE

L’accademia Scacchistica di Matera” N. Lapacciana” (da ora in poi ASM), ha animato una giornata dedicata agli scacchi nell’ambito della manifestazione “Gusto Italia in Tour”, organizzato da “Italia Eventi”. “Scacchi Viventi, Scacchi Giganti” è stata fortemente voluta dalla Pro-Loco di Matera l’immarcescibile e vulcanico Giuseppe Cotugno. Chi vi scrive ha invitato ad animare la manifestazione il Circolo “Scacchisticamente” di Altamura che ha espresso quest’anno il campione provinciale di Matera Vito Popolizio. Per l’occasione l’ASM aveva acquistato una scacchiera a tappeto 5×5 metri, buona per collocare i pezzi giganti donati all’accademia dai Lions Matera Host. Buona anche per svolgere partite viventi. Una volta stesa la scacchiera e collocati i pezzi ai blocchi di partenza, ci siamo chiesti con gli amici di Altamura cosa fare. E’ guizzata l’idea di fare una partita Matera contro Altamura. Praticamente un derby per cancellare la memoria degli scontri vergognosi fra le due fazioni che purtroppo il Calcio ci riserva! La sfida ha immediatamente attratto tanti spettatori interessati allegramente alla “tenzone” che si sono associati ai due contendenti. Ne è scaturita una partita avvincente di rara precisione che ha visto inizialmente prevalere Altamura con un quasi letale sfondamento al centro e con relativo guadagno di materiale grazie ad un colpo tattico geniale. Poi la squadra del Matera, a testa bassa ha fatto tesoro di una superiorità pedonale sull’ala di donna che ha costretto gli altamurani, dopo ben 3 ore di gioco, a chiedere la patta! Patta accettata dai Materani anche perché i morsi della fame ormai erano diventati feroci! L’iniziativa è stata ripresa nel pomeriggio. Questa volta è stato invitato il pubblico a giocare con i pezzi giganti. Straordinariamente simpatica la sfida fra Sisto, turista campano, ed il nostro Ferdinando dell’associazione volontari open culture 2019 a cui non è bastato fare il collaboratore, ma ha voluto partecipare anche come giocatore! Poi è stata la volta di Niccolò, che ha dimostrato di avere particolare dimestichezza e destrezza con gli scacchi. La giornata l’ha purtroppo chiusa la pioggia che ha battuto tutti e ci ha costretto a chiudere la scacchiera. Una manifestazione che ha avuto un successo che è andato ben oltre le nostre aspettative. Manifestazione che ci siamo ripromessi di ripetere nella vicina Altamura e che ha già raccolto delle prenotazioni da altri comuni.

Un grazie particolare alla Associazione Volontari Open Culture 2019 per il loro entusiastico supporto. Gratitudine illimitata per Giuseppe di Italia Eventi e per l’altro Giuseppe, il Cotugno che hanno fortemente voluto l’evento.

09/04/2023 Francesco Vespe

Presidente