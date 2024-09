Derby della Murgia Fc Matera – Gravina lunedì 7 ottobre. Arriva Berardocco

A deciderlo la Lega nazionale dilettanti, in relazione allo svolgimento del G7 ‘’pari opportunità’’ che si tiene a Matera dal 4 al 6 ottobre. Un impegno che richiede un notevole sforzo organizzativo sul piano della sicurezza. Slittamento, pertanto, necessario e opportuno. I biancazzurri dopo il successo in trasferta a Manfredonia sono alla ricerca della prima vittoria in casa. Nel frattempo la società ha annunciato l’acquisto dell’esperto centrocampista Luca Berardocco



COMUNICATO STAMPA RINVIO GARA A LUNEDI’ 7 OTTOBRE

La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che la gara di Campionato di Serie D – Girone H tra Fc Matera e Fbc Gravina, inizialmente in programma domenica 06/10/2024, venga disputata lunedì 07/10/2024 alle ore 15:00. La decisione nasce a seguito della comunicazione da parte del Ministero dell’Interno del 24/09/2024 di richiesta di rinvio della gara in oggetto, attesa la concomitante organizzazione del “G7 delle Pari Opportunità” nella città di Matera, prevista dal 04 al 06 ottobre.



Fc Matera comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco.

Nato il 22 gennaio 1991, si tratta di un calciatore dotato di ottima tecnica, spiccata intelligenza tattica e con una una significativa esperienza. Infatti, dopo essere cresciuto calcisticamente nel Pescara, ha indossato numerose maglie blasonate tra cui Pisa, Viareggio, Feralpi Salò, Como Calcio, Carrarese, Padova, Sambenedettese, FC Sudtirol, Crotone, Parma, Juve Stabia. Inoltre Berardocco vanta un’esperienza nella massima serie slovena con ND Gorica.

Nonostante la folta concorrenza sul giocatore, il presidente Stefano Tosoni e il direttore sportivo Alessio Ferroni hanno portato a termine questa importante operazione di mercato che offrirà un valore aggiunto alla già competitiva rosa biancoazzurra.