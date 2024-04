De Sanzo alla guida del Fc Matera.Buon lavoro!

E’ durata appena 24 ore l’attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore dell’Fc Matera, affidato temporaneamente all’esperto allenatore in seconda Luciano Camassa, dopo l’esonero di Luigi Panarelli . La società ha nominato il calabrese Fabio De Sanzo, che guiderà i biancazzurri nelle ultime quattro gare di campionato. Poi toccherà alla nuova dirigenza decide per il futuro. Si attende la convocazione del consiglio di amministrazione, che dovrebbe accogliere le dimissioni ”irrevocabili” del presidente Antonio Petraglia. Dalla squadra si attende una prova di orgoglio, dopo le recenti sconfitte in casa e fuori. Fc Matera a sei punti della zona play off. Mai dire mai. Ma in campo servono prove convincenti e un pizzico di fortuna.

Fabio De Sanzo è il nuovo tecnico del FC Matera.

Mister De Sanzo aveva iniziato la stagione sulla pancina dell’Acireale. Nella sua carriera da allenatore ci sono anche Paganese, Corigliano e Gelbison oltre all’Acireale. Adesso approda a Matera per disputare al meglio questo finale di stagione. Nel suo passato, oltre ad allenare in Serie D disputando due playoff con l’Acireale, ha avuto esperienze anche tra i professionisti con 55 panchine in Serie C.

Nato a Castrovillari il 5 ottobre 1972, da calciatore è stato un buon difensore con più di 300 partite nei professionisti.

A mister De Sanzo il benvenuto nella Città dei Sassi.

