De Angelis e De Laurentis. L’Ondatel Virtus si rafforza

Una guardia ala e un’ala…per spiccare il volo verso traguardi prestigiosi. L’Ondatel Virtus Matera che punta a salire di categoria, nella B…di basket, sta facendo le cose per bene con la serietà organizzativa di una società che vuole crescere, insieme ai giovani e ai tifosi. Ma non è finità qui…



Comunicato stampa

De Angelis alla Ondatel Virtus Matera

Altro acquisto di valore per la Ondatel Virtus Matera.

Marco De Angelis nato il 19/03/1994 a Sezze (LT).

Guardia/ala di 197 cm, è un giocatore esperto, con diverse soluzioni offensive e grandi doti difensive. Ha esperienze importanti in serie B con le maglie di Latina, Giulianova, Barcellona Pozzo di Gotto e Costa d’Orlando e di serie C con la Basket school Messina, Nuova Matteotti Corato e Power Basket Salerno dove ha vinto il campionato di C Gold. La scorsa stagione ha realizzato quasi 10 punti di media con la maglia di Salerno.

Comunicato stampa

Ondatel Virtus Matera: Conferma per Mattia De Laurentiis

Altra importante conferma in maglia biancazzurra.

E’ Mattia De Laurentiis, nato a Guardiagrele (Chieti) il 27 aprile 1997, che indosserà la maglia n. 13.

Ala di 193 cm capace di giocare sia da 3 che da 4.

Buon tiratore dalla lunga distanza, la scorsa stagione ha tirato con il 47% dall’arco. Giocatore di sistema, sempre a disposizione della squadra e anche un ottimo difensore.

Negli anni passati ha vestito la maglia di Chieti, Campli e Mosciano, prima di arrivare l’anno scorso a Matera.