Dan Peterson a Matera – Martedì 1° Aprile 2025

La Ondatel Virtus Matera con una nota annuncia “un incontro speciale con Dan Peterson, una tra le personalità più influenti della storia del basket internazionale. Allenatore e commentatore televisivo statunitense, Peterson si è fatto conoscere per il suo carisma, le sue idee innovative e lo stile inconfondibile con cui ha saputo valorizzare la pallacanestro sia in campo che fuori. Grazie ai suoi 30 anni di esperienza nel campo della televisione e della pubblicità, oggi Dan Peterson tiene corsi di Team Building, Coaching, Comunicazione e Leadership per aziende ed istituzioni. L’evento si terrà martedì 1° aprile 2025, presso il Palasassi di via delle Nazioni Unite a Matera. Programma: • Ore 17.00: Dan Peterson guiderà un allenamento della squadra Under 14 M della Virtus Basket Matera. • Ore 18.00: Dan Peterson sarà intervistato della giornalista Stella Montano. All’incontro prenderà parte anche la squadra della Ondatel Virtus Matera, attualmente impegnata nel campionato interregionale di Serie B di basket. L’evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito. Per il presidente della Ondatel Virtus Matera, Eustachio Papapietro: «Da sempre, per noi della Ondatel Virtus Matera, lo sport non è soltanto competizione ma un vero e proprio fattore di crescita e formazione. Attraverso la pratica sportiva, infatti, i nostri ragazzi imparano valori fondamentali come il rispetto, la disciplina, il gioco di squadra e la perseveranza. Elementi che influiscono positivamente sul loro sviluppo personale e sociale. Dan Peterson incarna tutto questo. Il suo portato umano e professionale rappresenta un esempio straordinario per i nostri ragazzi, un modello di passione e competenza che siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra città». Breve biografia di Dan Peterson (Evanston, Illinois, 9 gennaio 1936): è un ex allenatore di pallacanestro e commentatore televisivo statunitense, celebre in Italia per aver guidato la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, con cui ha conquistato cinque scudetti, due Coppe europee e tre Coppa Italia. Personalità carismatica, apprezzato per le sue grandi doti di leadership e motivazione, è stato anche telecronista dello sport USA, in particolare delle partite NBA, e volto di celebri campagne pubblicitarie, come quelle per Lipton Ice Tea. Da anni tiene corsi di Team Building, Coaching, Comunicazione e Sviluppo della Leadership, trasmettendo la sua passione per lo sport come percorso di crescita e formazione. Oggi, il suo nome è associato non solo ai successi sportivi, ma anche a un messaggio fortemente educativo: l’importanza della disciplina, della passione e del rispetto come valori cardine della pallacanestro e dello sport in generale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.