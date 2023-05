Da oggi al Porto degli Argonauti, barche e piloti dell’Xcat World Championship 2023

Le acque adiacenti il Porto degli Argonauti di Pisticci si animeranno da oggi fino a domenica con i protagonisti dello Xcat World Championship 2023, l’evento che gode del sostegno della Regione Basilicata, che si è messa a disposizione per valorizzare ulteriormente la manifestazione per la prima volta in programma in terra lucana. La Basilicata, dopo l’affollata conferenza stampa di mercoledì, si appresta a vivere quello che sarà un vero e proprio evento internazionale, che per la prima volta arriva in Regione. I catamarani più veloci del mondo, capaci di raggiungere i 200 km orari, si contenderanno punti già determinanti per la classifica che, dopo le prime due prove, è molto equilibrata e molto corta. Al comando, dopo i piazzamenti ottenuti nelle due prove della tappa di Fiumicino, vede al comando gli inglesi di Team GB, davanti gli svedesi di Swetcat e al team napoletano HPI di Rosario e Giuseppe Schiano Di Cola. Voglia di riscatto nelle due Gare del GP Basilicata per alcuni dei team più accreditati, primo fra tutti quello degli emiratini Fazza, vincitore di Gara 2 a Fiumicino ma penalizzato in classifica dall’incidente che gli ha vietato di salire sul podio in Gara 1. Stesso discorso per l’equipaggio italo/australiano 222 Offshore di Giovanni Carpitella e Darren Nicholson, campioni in carica, che nell’appuntamento laziale ha vissuto un weekend particolarmente sfortunato. Fortemente motivati Alfredo Amato e Luca Betti, i piloti di Consulbrokers, che a Fiumicino hanno centrato un brillante terzo posto in Gara 1 ma sono poi stati fermati da un banale incidente tecnico in Gara 2, quando erano in piena corsa per il podio. Insomma tanto equilibrio e spettacolo assicurato con pronostico incerto sin dalla caccia alla prima Pole Position che scatterà domani a mezzogiorno. IL PROGRAMMA DELLA 2^ TAPPA DELL’XCAT WORLD CHAMPIONSHIP 2023:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.