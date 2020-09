Società, squadra dai colori biancoazzurri ci sono e con l’ambizione di salire subito in serie D. Il presidente dell’Asd Grumentum Val d’Agri, Antonio Petraglia, riparte da Matera e dal torneo di Eccellenza, per mettere da parte la recente vicissitudini della giustizia sportiva che ha trattatato – come sappiamo- le ragioni di una squadra , che in quarta serie aveva tutto il diritto di starci. Ma le cose sono andate come sappiamo, con cambi di norme in corso d’opera, che hanno rimesso in corsa altri. Questione di peso e di potere contrattuale , nè più nè meno come la Basilicata… Ma questo è un altro capitolo. Ai tifosi, quelli materani, dopo lo sciagurato 2019 che ha portato alla radiazione di squadra e società per problemi gestionali interessa recuperare entusiasmo. E i convenuti in Tribuna hanno assistito al primo allenamento di una squadra formato da tanti giovani in gamba e da parte della società idee chiare per far bene, dopo l’intesa raggiunta nelle scorse settimane con l’Amministrazione comunale per giocare allo stadio ” Franco Salerno-XXI Settembre”. E così l’arrivo del Grumentum Val D’Agri da Grumento (Potenza) , che disputerà quest’anno a Matera, nello stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” il campionato di calcio di ”Eccellenza” torna un torneo di livello, sia pure dilettantistico. La squadra biancoazzurra, che ha gli stessi colori di Matera, ha svolto il primo allenamento agli ordini del tecnico Antonio Finamore. ” Non siamo a Matera per fare turismo -ha detto il presidente Antonio Petraglia- ma per disputare un campionato di vertice e tornare in serie D. Vogliamo fare il massimo in questa città che ci ha accolti bene e che merita di tornare in tornei di livello”. Una iniezione di fiducia e un invito alla città a lavorare insieme per un obiettivo comune, insieme alla società che ha già una buona organizzazione. Certo si puo’ fare di piu, con impegno, umiltà, coinvolgimento e programmazione. Si attende l’avvio del torneo di Eccellenza che dovrebbe cominciare a metà ottobre, preceduto dalle fasi di qualificazione per la Coppa Italia.