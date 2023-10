Da Atene a Sparta in 32 ore. Bravo il Presidente della Athlos!

Una prova di resistenza, di caparbietà quello di Adriano Lamacchia, presidente della società podistica Athlos Matera, Adriano Lamacchia, che in Grecia si è fatto valere in una classica che ricorda gesta dei maratoneti del passato. Per gli smemorati un ripasso su mitologia e Olimpiadi del passato ci sta…sulle orme di Filippide. Adriano ha percorso i 246 chilometri in 32 ore. Ci stanno alloro, applausi e un’altra A…quella dei tanti amici della Athlos che hanno tifato per lui. Ora la festa con un brindisi per altre imprese. Ma ecco il suo post, che gira in pista con la cadenza degli atleti abituati a fare sacrifici e ad alzare la bandiera della vittoria



IL POST DEL PRESIDENTE

Grazie per i vostri complimenti , ho portato a termine una delle gare più dure a livello mondiale oltre ad essere una manifestazione di valenza mitologica, la distanza di 250km che percorse Filippide da Atene per cercare aiuto a Sparta. Il primo a non crederci su questa impresa ero proprio io, poco allenamento per i molti km da percorrere, sono partito con la consapevolezza che oltre i 100km avrei avuto serie probabilità di abbandonare, il massimo dei km fatti negli ultimi mesi in una gara di 6 ore è stato d 61. Mi sono allenato con criterio dosando le energie e questo mi ha aiutato, perché se non sei fresco non ne fai km, 4:15 il passaggio alla maratona e 11:30 alla 100km lo dimostra, a 30km dall’arrivo avevo 3:20 h di vantaggio poi per un problema fisico ho perso un’ora e mezza. Sono arrivato con due ore di vantaggio, impensabile per tutti, questo risultato si ottiene soltanto con la testa, con la lucidità di pensare ad un solo obiettivo, portare a termine la gara più importante per cui ti sei allenato tanto, hai fatto tante rinunce ed hai anche investito tanti soldi, tutti i guai fisici che ho avuto durante la gara non mi hanno fatto minimamente pensare alla resa ed in 34 ore di corsa mi sono conquistato un posto sull’Olimpo, finisch della Spartathlon non è per tutti. Un messaggio che voglio inviare a tutto il gruppo Athlos, nel nostro sport oltre a darsi degli obbiettivi, bisogna anche sognare e avere la forza di crederci e molte volte i sogni si avverano. Grazie a tutti voi, sono stato uno dei pochi che non ha avuto l’assistenza durante la gara, ma non mi sono sentito solo ero consapevole del sostegno di tutti voi e non volevo deludervi ❤️.