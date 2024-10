Da applausi : Athlos nel Mytho e Roberto Di Lecce sfiora il podio a Grado

Lo avevamo annunciato con un articolo dell’11 settembre scorso, https://giornalemio.it/sport/roberto-e-la-athlos-pronti-a-entrare-nel-mytho/, e così è stato. Domenica 6 ottobre a Grado gli atleti materani della Athlos, che hanno raggiunto la città friulana con un volo da Bari, hanno mostrato su strada di che tempra sono fatti e l’alloro della Mytho Running se lo sono meritato , tagliando il traguardo con tempi interessanti.



E nella maratona di 42 chilometri sono giunti fino in fondo. Adriano Lamacchia è giunto 42° (posizione assoluta) e Roberto Di Lecce ha chiuso con un suo record personale in ore 3.15′ 04”, 25° nella posizione assoluta, per la categoria fino a 45 anni, giungendo 4° e premiato con prodotti tipici locali. Nella mezza maratona ,la Half Maratona di 21km si sono fatti onore Incampo Giovanni giunto 158^, Fontanarosa Imma 213 ^, Di Lecce Massimiliano 226 ^ posizione e Pomarici Massimo 255^. Complimenti a tutti. E’ stata una bella sfida e applausi e foto ricordo ci stanno tutti per festeggiare, con un calice di spumante. Finita? Ma no. L’appetito vien correndo. E al rientro a Matera si riprendono gli allenamenti di chilometri e chilometri, in vista delle prossime gare da podio…