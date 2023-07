Custodi biancazzurri per i 90 anni del Matera

Bella iniziativa quella avviata da appassionati di calcio e dei colori biancazzurri della Città dei Sassi, che intendono difenderne e valorizzarne la memoria, partendo da un patrimonio condiviso e da far conoscere che parla di protagonisti del passato e di prospettive per il futuro. L’Associazione custodi biancazzurri è in sintesi questo. Nel comunicato di presentazione c’è da attingere a piene mani per la città e sugli spalti. In tanti auspicano un futuro tinto di bianco e di azzurro e con un numero,il 90, da giocare sulla ruota della memoria.



A tutti gli organi di informazione

Per darne massima diffusione e visibilità

OGGETTO: nascita dell’Associazione Custodi Biancazzurri

MATERA – E’ nata nelle scorse settimane l’Associazione Custodi Biancazzurri. Il tifo, la passione, la volontà di veder sempre più in alto questi colori legati alla squadra di calcio della Città di Matera hanno fatto in modo che un gruppo eterogeneo di appassionati biancazzurri si ritrovasse attorno all’amore per la squadra di calcio. Tifosi, rappresentanti del mondo dell’informazione, coloro i quali detengono la memoria storica calcistica materana, chi ha sempre prestato opera di collaborazione con le varie società che si sono susseguite negli anni e chi ogni giorno è a diretto contatto con giocatori e dirigenti, si sono uniti formando questa associazione, dal nome non casuale, Custodi Biancazzurri.

Custodi, come coloro che sorvegliano e al tempo stesso proteggono, Biancazzurri, con chiaro riferimento ai colori sociali della squadra di calcio cittadina e anche ai colori della città.

Perché nasce questa Associazione? Nelle sue finalità istituzionali, l’Associazione Custodi Biancazzurri si propone di diffondere tra gli sportivi l’interesse e l’attaccamento alla squadra di calcio di Matera tutelandone la cultura ed i valori mediante ogni forma di interazione con persone, enti e associazioni.

Soci dell’Associazione sono Antonio Mutasci, in rappresentanza del mondo dell’informazione, Domenico Centonze, in qualità di rappresentante dei tifosi e in particolar modo della Curva Sud, Nicola Salerno, custode (per l’appunto) con www.materacalciostory.it della memoria del calcio materano, con statistiche, aneddoti, cimeli e altro, Pasquale Smaldone, figura che da anni presta la sua opera per il bene della squadra della Città di Matera, mettendoci davvero le mani, a stretto contatto con i calciatori, e Silvio Perniola, già dirigente biancazzurro.



Uno dei primi atti effettuati dalla neonata associazione è stato quello di acquisire i loghi storici del calcio materano. L’obiettivo, attraverso la gestione di tali loghi, è quello di essere garanti per la tifoseria della bontà dei programmi e dei progetti che la società che vorrà utilizzare tali loghi proporrà di anno in anno. Questo certi di poter spronare, suggerire e al tempo stesso supportare le presidenze e le dirigenze che avranno l’onere e l’onore di fare calcio a Matera.

Aver acquisito i loghi storici del calcio materano significa anche tutelarli dalle cicliche vicende societarie, perché la squadra è della città e i loghi sono dei tifosi in quanto li rappresentano.

Per questi motivi, l’Associazione Custodi Biancazzurri è pronta a “scendere in campo” proprio nell’anno in cui il calcio a Matera compie 90 anni: è infatti partita la macchina organizzativa per le celebrazioni del 5 settembre, di cui daremo dettagli prossimamente.