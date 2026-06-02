CSI, Torneo della Bruna: al via i trofei Over40 le categorie giovanili

“La festa del Torneo “Maria Santissima della Bruna” è al completo. Sono iniziate tutte le competizioni che il Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano organizza in onore della Protettrice della città dei Sassi. Dalla categoria Over40, passando per la Juniores, arrivando ad Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini.” Lo si annuncia con una nota degli organizzatori in cui si sottolinea che “Ci sono tutte le categorie del calcio impegnate tra le strutture di San Giacomo, il “Gennaro Maccarrone” e di San Giuseppe Artigiano, per un totale che tocca quota cinquanta protagoniste per il 2026. Parte la sfida al trofeo con gare che porteranno giovani, giovanissimi e meno giovani atleti alle finali di metà luglio. Un mese e mezzo di sfide, feste di sport, amicizia e condivisione di valori per una manifestazione giunta al suo 21esimo anno di attività e dedicata al compianto “Franco Iacovone” arbitro del Centro Sportivo Italiano di Matera molto legato all’attività giovanile e purtroppo prematuramente scomparso. In campo si scende sempre per vincere, ma la voglia di stare insieme deve sempre prevalere, nello spirito sportivo che il Csi porta in giro per l’Italia intera.

Nel torneo Over40 sono impegnate quattro squadre, come nella scorsa estate: Gruppo Cristalli, Studio Energy-Ilan-D’Ercole-Effelle, Tecnovetro-Essedì e Boutique Kitch-La Voglia Matta. Per loro le sfide hanno preso il via la scorsa settimana e ci saranno sei giornate, nelle quali ogni squadra sfiderà i rispettivi avversari due volte, in un girone che tra un gol, una giocata spettacolare, un sorriso e un pallone inseguito sino all’ultimo briciolo di forza, promette di regalare grandi emozioni, nonostante l’età avanzata dei protagonisti. Discorso diverso per i giovani Juniores, il girone degli under18, pronti a fare il salto nella categoria dei grandi la prossima stagione, come tanti dei loro amici. Quest’anno sono almeno quattro le squadre nella categoria Open che arrivano da un percorso completo nelle giovanili. Per la categoria Juniores, che si disputa alle ore 19 il lunedì, il mercoledì e il giovedì al “Gennaro Maccarrone” di San Giacomo, la sfida è già partita. Betafin Savans ha subito fatto la voce grossa contro Tabaccheria Caffetteria Acquarium (10-3 il risultato finale); mentre il Real Macid ha superato Papapietro Srl (5-3) e infine vittoria di misura per la Ellelle contro Area Camper Matera-Carlucci Gomme (4-3). Queste sei squadre si affronteranno una sola volta tra di loro, in un girone unico con solo girone d’andata e al termine delle cinque settimane, le prime quattro si qualificheranno per le semifinali.

Il torneo più ricco dopo quello Open è senza dubbio quello della categoria Allievi. Ben otto squadre partecipanti che disputeranno il loro torneo sul sintetico di San Giuseppe Artigiano con in campo: Papapietro Domenico Srl, Autocarrozzeria Pioggia Palombella, Quadrifoglio FC, Daraio Assicurazioni, Matera Devils, Galacticos, United Matera, Eternals Square. Anche per gli Allievi le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali. Nella categoria Giovanissimi in campo: Boutique Kitch-Gravela Service, Studio 7, Autocarrozzeria Pioggia Palombella, X Sentire Matera e Dsa Invicta. Queste cinque squadre avranno la possibilità di qualificarsi alle semifinali, ma la 4° e la 5° passeranno da un play-in. Sia Allievi che Giovanissimi giocheranno solamente la finale al “Gennaro Maccarrone” di San Giacomo.

Altre cinque squadre nel Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5 dedicato alla categoria Esordienti: I Selvaggi, Mutuon, Sassi United, 75Cento Matera e LC Team NextGen-Bar del Circo. Anche in questo caso, al termine del girone, prime tre qualificate in semifinale e play-in per la 4° e 5° classificata. Infine, i più piccoli del Torneo della Bruna, i Pulcini, si affronteranno anche loro a San Giuseppe Artigiano e sono anche loro ben 8 squadre: Bar Boutique, Galacticos Matera, Gli Angeli, FC Coop & Pistone, Asd Serpenti, Asd Ama Calcio, Cosola e Asd Cultura e Sport. Un bellissimo percorso attende tutte queste squadre, che ha preso il via tra la scorsa e questa settimana e porterà alle finali. La festa per Pulcini e Esordienti sarà il prossimo 14 luglio a San Giuseppe Artigiano a partire dalle 17; mentre per Giovanissimi e Allievi il 15 luglio al “Gennaro Maccarrone” di San Giacomo dalle ore 18 a seguire sino alle premiazioni. Il Torneo “Maria Santissima della Bruna” entra nel vivo e saranno circa due mesi di emozioni in tutta la città.