“Dopo la lunga pausa a causa del coronavirus e seguendo rigidi protocolli per evitare contagi, è pronta a ripartire l’attività dell’Invicta Matera con corsi speciali che si terranno nei centri sportivi “Scirea” e “Sport Village”. Le lezioni, curate da alcuni degli esperti tecnici del sodalizio materano, saranno riservate a gruppi di minimo 3 e non oltre 7 atleti, di età compresa tra gli 8 ed i 17 anni e non necessariamente tesserati per l’Invicta.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui viene spiegato che:

“Il pacchetto offerto prevede un minimo di 5 lezioni, da 60 minuti ciascuna, da tenersi al mattino o al pomeriggio, in base alle esigenze degli atleti. Possibilità di prendere parte al corso di perfezionamento area portieri, curato da Roberto Sarra, Responsabile Area Portieri Attività di Base Invicta Matera, o al corso di perfezionamento delle abilità calcistiche, a cura dei tecnici Vito Chimenti (su tecnica di tiro in porta), Antonio Rebesco (tecnica di superamento avversario), Damiano Cappiello (tecnica di passaggio e ricezione), Damiano Andrisani (smarcamento e contromovimento) e Michele Pavone (sensibilizzazione piede palla e lavoro coordinativo).

Una opportunità davvero unica per gli atleti intenzionati a migliorare le proprie abilità sotto l’attenta guida di esperti della materia ed in periodo in cui, di solito, si guarda alle vacanze estive.

Anche perché, come diceva Pelè, “Il calcio è musica, danza e armonia. E non c’è niente di più allegro della sfera che rimbalza.”

Per info e iscrizioni 3533391596