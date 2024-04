Corsa a 30 gradi…A Roberto Di Lecce il ” Vivicittà” del 40ennale. Svetta la Athlos

Domenica 14 aprile 2024 è stata proprio una giornata da mare. E i 1200 atleti, oltre un centinaio quelli della gara agonistica dei 10 chilometri, lo hanno vissuto sul campo con una sudata da stagione balneare…Ma ne è valsa la pena, perchè la corsa cittadina, organizzata dalla Uisp,e incentrata sui ” Movimenti sostenibili” e di solidarietà con le Ong che operano in Palestina, ha mostrato fino in fondo quello che è : una festa e tanta voglia di coinvolgere tutti nello sport, di tutte le fasce di età. Per la cronaca Roberto Di Lecce ( della Athlos Matera) è giunto primo nella gara agonistica in campo maschile con il tempo di 40’22’. Dietro di lui Pierangelo Di Maio della Don Bosco Palagianello (Taranto) in 40’48’’ e terzo Antonio Imperatore della Bernalda Runners (Matera) in 40’54’’. Tra le donne femminile si è imposta la montese Giusy Criscuolo dell’Athlos Matera in 45’21’’, seconda Eufemia Quaranta in 53’30’’ e terza posizione Imma Fontanarosa dell’Athlos Matera in 58’22’’. E a ben vedere sul podio la Athlos ha piazzato tre atleti su sei. Bene. Sugli scudi Roberto Di Lecce, che continua a conseguire trofei un po’ ovunque. ” Ho corso con convinzione- ha commentato l’atleta materano. Mi alleno e ho vinto”. Trofeo e un vassoio di prodotti tipici locali del Panificio San Giacomo. Poi a casa, una doccia e via…per un’altra gara.



Contenti gli altri 1000 e passa partecipanti, con tante famiglie e qualcuno con il cane a guinzaglio, tra piazza San Pietro Caveoso e il centro. Per loro solo un giro…a ridosso di mezzogiorno. Hanno gareggiato, ricordiamo, anche gli atleti paralimpici dell’Asd Pegaso Aias Matera, e un veterano della corsa podistica (questa volta in bici e bandiera della pace) Francesco Morelli.



Nell’ aprile del 1984 era ai nastri di partenza del Vivicittà, partito da piazza Vittorio Veneto. Altri tempi.

Oggi il Vivicittà coinvolge realtà come l’associazione ”No Cap” (No al caporalato…) , guidata da Francesco Lomonaco, che mette in rete il cibo etico sulle tavole degli italiani.



E poi i volontari di Matera 2019, delle forze dell’Ordine e quel contributo di 1 euro tra gli iscritti per la rete della rete A.O.I di cooperazione e solidarietà per la Palestina.