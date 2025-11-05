“Congratulation” a New York per Roberto e per Matera. E ora Tokyo !

Ha ancora negli occhi e nelle gambe il percorso di 42 chilometri coperto il 2 novembre alla Maratona di New York e, soprattutto, il calore della gente di tutte le razze che alla corsa dei 50.000 ci tiene eccome con i tanti ” Go! Go!” di incoraggiamento fino al traguardo e poi dopo, quando, ti notano con la medaglia al collo in strada, in un pub o nella metro. A raccontarcelo è il materano Roberto Di Lecce, https://giornalemio.it/sport/bravo-il-materano-roberto-di-lecce-alla-maratona-di-new-york/, che ha avuto modo di constatare sul campo, su strada, quanta attenzione i newyorkesi abbiamo per quella classica che richiama atleti da tutto il mondo. ” L’incitazione è continua -dice Roberto, atleta della Athlos Matera- e tagliare il traguardo, ricevere quella medaglia riempie di gioia perché si è portati a termine una impresa che non è scontata. Molti si ritirano o arrivano a tarda sera. Per cui quel ”congratulation”, gli applausi e le strette di mano sono tante. E poi la soddisfazione quando mi hanno chiesto che ero di Matera, con un ”beautiful” che mi ha reso doppiamente contento. Anche tra gli italiani, ero tra i pochi del Sud che ha partecipato, Matera è conosciuta e alcuni l’hanno visitata almeno una volta”.



Roberto Di Lecce è tornato subito al lavoro, in una azienda del mobile imbottito, e i compagni di lavoro gli hanno fatto festa e,naturalmente, hanno voluto vedere la medaglia che entrerà a far parte della bacheca di trofei dell’atleta materano. E ora? ” Continuo a correre e ad allenarmi per passione – aggiunge Roberto. Mi piacerebbe partecipare alla maratona di Tokyo. Comincio a mettere da parte i soldi, come ho fatto per New York, per un’altra impresa”. E, ne siamo certi, che saprà farsi onore. I giapponesi conoscono Matera e nella Città dei Sassi sono di casa, da quasi 20 anni grazie al turismo crocieristico proveniente da Bari e da quel tour formidabile tra i siti Unesco, che oltre a Matera comprendono anche Alberobello e Casteldelmonte.



Record mondiale per la Maratona di New York.

L’edizione 2025 della @nycmarathon ha superato ogni limite: 59.232 finisher, diventando ufficialmente la maratona con più arrivati nella storia, davanti a Londra (56.640 lo scorso aprile).

Un fiume umano che ha attraversato i cinque quartieri della città, fatto di 31.929 uomini, 27.163 donne e 140 runner non-binary, ognuno con la propria storia, la propria fatica, il proprio traguardo.



Il tempo medio al traguardo?

4:18:56 per gli uomini, 4:48:10 per le donne, 4:42:06 per i runner non-binary.

Tempo medio complessivo: 4:32:25.

Un record di partecipazione, ma soprattutto un record di emozioni.

In lievissima flessione il dato degli italiani che hanno completato la gara: 2566 di quest’anno contro i 2587 del 2024.

fonte NYRR: https://results.nyrr.org/event/M2025/overview

#TCSNYCMarathon #MaratonadiNewYork #NYCMarathon2025 #IRunNY

@followers