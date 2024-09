Con Sandro in campo il foto racconto del Fc Matera

Sono 30 anni buoni che ogni domenica, con la passione da ex tifoso sugli spalti dello stadio ” XXI Settembre 1943- Franco Salerno” , Alessandro ” Sandro” Veglia scende sul terreno di gioco per seguire e immortalare movimenti, sguardi, smorfie, sorrisi e la gioia di atleti, tecnici e dirigenti del Fc Matera. E a scorrere uno delle 600 e passa foto, a fine partita, non si può non apprezzarne professionalità, scelta dei tempi, contrasti e ”attimi” colti al momento giusto. Quando è in campo, anzi a bordo campo, non si distrae. Perchè sa che concentrazione , colpo d’occhio, intuizione possono portare a immortalare il goleador e il pallone che gonfia la rete.



E così è stato domenica scorsa in uno stadio tinto di biancoazzurro, con le tifoserie, le bandiere e gli striscioni di Fc Matera e FIdelis Andria. Un tripudio di colori, cori, dopo il minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci, sfociato in uno ”Zero a Zero” che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca , per una vittoria casalinga che tarda a venire. Ma siamo appena alla terza di campionato e la squadra non ha preso un goal… Comincia un record? Chissà. Sandro , intanto, da fotografo e da giornalista, ha tirato fuori un racconto per immagini che finisce sui social ( dal sito del Fc Matera al portale Matera calcio story)e a quanti da bordo campo, dalla tribuna o da altri centri gli chiedono uno scatto. E lui ben volentieri, e gratis, risponde a qualsiasi richiesta con tanta modestia e umiltà, proprie di quanti sono animati da passione. E la sua è per l’Fc Matera. Quanti lo conosco e vivono con lui l’esperienza domenicale allo stadio dicono che ” La partita non può iniziare se non c’è Sandro…”

IL FOTO RACCONTO DI MATERA FIDELIS ANDRIA



Ed è così. Attendono il suo scatto: squadre posizionate per il minuto di raccoglimento, la foto ricordo, tifosi che tirano fuori lo striscione che non ti aspetti sul 21 settembre 1943, il presidente Stefano Tosoni in Tribuna con la direttrice generale Alessia Giustini , il direttore generale Alessio Ferroni, il tecnico materano Luigi ”Gino De Canio”, il mister Salvatore Ciullo e lo staff tecnico sanitario pronto a intervenire alle bisogna. Ancora uno scatto con la sua affidabile Nikon e i due obiettivi da utilizzare per le fotografie di circostanza: IL D 300 S a focale corta per pose da primo piano (sintetizziamo) e D 7200 per le azioni di gioco. Giocatori che lottano su ogni pallone, asciugandosi il sudore con la maglia. E una di quelle, prima o poi, testimonierà le gesta biancazzurra in una collezione costruita con tanto amore e passione… Buon lavoro Sandro e Forza Matera.