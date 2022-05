Per il maestro materano Nunzio Paolicelli la giornata non puo’ che cominciare con l’inno bianconero ” storia di un grande amore” che alterna volentieri, alle sue composizioni, o a celebri brani trionfali di marce o all’impareggiabile ” Aida” . E casa sua è a metà tra il tempio museo della casa bianconera e la sala di composizione. Ovunque maglie, sciarpe, foto, video, di mezzo secolo e passa di tifoseria bianconera. Una fede incrollabile, nonostante il triennio poco entusiasmante da covid che la squadra ha vissuto tra tanti bassi e pochi alti, che non invitano di certo a stare Allegri… ” Dobbiamo rinnovarci- dice il maestro Nunzio Paolicelli, per i materani veraci ”Pappajoll”- per diventare competitivi e avviare un nuovo ciclo. Ma diamo fiducia anche al vivaio. Gli stranieri, se sono fuoriclasse vanno bene. Servono calciatori italiani che devono fare esperienza altrimenti, come sta accadendo , ci rimetterà la Nazionale”. Il pensiero va al presidentissimo Giampiero Boniperti e a Gianni Agnelli che investivano con lungimiranza. ” Altri tempi – commenta – le società avevano i cartellini dei giocatori, che in campo davano l’anima. Oggi ci sono i mediatori che hanno fatto saltare le regole…Serve stare con i piedi per terra e avere la testa sulle spalle. E poi i tifosi devono poter tornare a frequentare gli stadi. Un calcio che va avanti solo con i diritti televisivi non va lontano”. Ma è fiducioso e gli occhi brillano quando tira fuori foto e ricordi di tante partite viste in trasferta, anche con il nipote, che ha raccolta l’eredità di famiglia. Sogna quella ”Champion”, la coppa dei campioni, sfuggita a volte per un pelo, per un pizzico di sfortuna e o per crolli inaspettati. ”C’è da lavorare. Ma, vedrete…” C’è da credergli, mentre calza le pantofole immancabilmente bianconere e accenna le parole di ” Juve Storia di un grande amore”. L’inno scritto da Claudio Guidetti e Alessandra Torre e arrangiato da un tifoso bianconero come Paolo Belli. Ma ci sta anche una preghiera. Il maestro Nunzio Paolicelli è devoto e la Madonna della Bruna. Prima o poi la grazia arriverà. E sarà un concerto bianconero con la Juve nel cuore.