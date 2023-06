Complimenti ragazzi! Al Toronto il trofeo Minibasekt 2023

Il ”piccianellese” Filippo Gravina , incontrato alla visita al carro trionfale, ci aveva detto che i ragazzi del MotionBasketaball di Toronto sarebbero andati in finale e che se la sarebbero giocata fino in fondo per aggiudicarsi il trofeo. E così è andata. Sono state le luci sul parquet del Palasassi, anzicchè quelle delle luminarie di piazza Vittorio Veneto a causa della pioggia, a decretare la vittoria sui pluridecorati del Bees Pesaro, battuti in finale per 64 a 52. Una partita decisa nell’ultimo quarto e avvincente fino alla fine con i ragazzi e i dirigenti della squadra canadese, in tenuta biancorossa, al settimo cielo per il successo. Terzo lo Snaiperis Kaunas della Lituania che ha superato per 51-35 l’ Hoops Club della Lituania. Una bella edizione con 47 squadre, 750 atleti che hanno giocato nelle piazze di Matera, Nova Siri, Santeramo in Colle, Corato e Bitritto.