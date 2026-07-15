Come Pulisic il piccolo Cristian sogna un futuro in rossonero

E quel sogno e quella passione si chiama Milan, la squadra del cuore del piccolo Cristian Molteni, che ha assaporato la gioia di scendere in campo nello scorso campionato come accompagnatore, mascotte, per la partita che la squadra rossonera gioco in casa,il 14 dicembre 2025, allo stadio Meazza contro il Sassuolo, finita 2 a 2. Una gioia immensa, che ogni bimbo, e Cristian ha 10 anni, sogna di provare e ripetere per essere accanto agli idoli della amata squadra di calcio. Cristian sa aspettare e,intanto, tifa per un calciatore che si chiama come lui: Cristian. Si tratta del centrocampista e attaccante statunitense Christian Pulisic, dalla forte personalità e in campo il suo tambureggiare si sente.



Il piccolo Cristian aveva avuto per il compleanno dei 9 anni, compiuti a maggio dello scorso anno, anche un regalo da appendere in camera, accanto alla foto del suo beniamino. Si tratta di un gagliardetto autografato arrivatogli per posta. Ed è stato un compleanno tinto di rosso e di nero, naturalmente. Pulisic ha ascendenze croate da parte del nonno paterno originario dell’isola di Libo (Dalmazia)e nonna Johanna Distefano siciliana, più giù di Matera dove vivono i genitori di mamma Caterina. E un ripasso di geografia ci sta. Del resto il calcio ha bisogno di uno stadio e di tanta passione.Cristian continua a studiare, a giocare con i coetanei e,appena possibile, con lo zio Marco- e quando è libero dal lavoro anche con il papà Claudio. si reca allo stadio per vedere le partite del Milan e per gioire quando Pulisic va a rete. Il piccolo tifoso rossonero, che condivide la passione per il calcio anche con nonno Franco di fede biancoazzurra, attende l’avvio del prossimo campionato e,chissà, che non venga fuori l’opportunità di accompagnare in campo-mano nella mano- il suo idolo Pulisic…Glielo auguriamo.

TUTTI I RICORDI NELLE FOTO DI CRISTIAN IN ROSSONERO





E QUELLA DEL CAMPIONE DAL SITO DELL’AC MILAN

