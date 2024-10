Ciullo a casa. Attesa per nome nuovo allenatore Fc Matera

Non sappiamo se la decisione fosse nell’aria, ma il ”sollevamento” dall’ incarico di allenatore di Salvatore Ciullo dalla guida del Fc Matera ci sembra la conseguenza della sconfitta casalinga contro il Martina Franca, di quanto si è visto in campo. Del resto venivamo da una precedente sconfitta, contro il Casarano, e da pareggi casalinghi. Fuori situazione diversa. E’ probabile che la società voglia dare uno scossone. Attendiamo la nomina del nuovo tecnico, anche perchè gli allenamenti devono ricominciare in vista della trasferta di domenica prossima contro la Palmese a Palma Camapania.

IL COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica di aver sollevato Salvatore Ciullo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società biancoazzurra. Il club augura a mister Ciullo le migliori fortune umane e professionali.