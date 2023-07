Cittadini nuovo acquisto Fc Matera. E non è finita

Una mezz’ala di scuola argentina e una rosa, a disposizione dell’allenatore Ciullo, per la preparazione al prossimo campionato di serie D, mentre va avanti la campagna sull’azionariato a sostegno della società biancazzurra.

Andreas Blas Cittadini mezz’ala, dotata di grande tecnica- riporta una nota della società biancazzurra- e ottima visione di gioco è il nuovo acquisto del Fc Matera. Ha 26 anni proviene dalla scuola del Racing Avellaneda ( Buenos Aires)., la scorsa stagione ha giocato in Eccellenza Campana con il Napoli United e in precedenza in altri campionati.



In precedenza, facciamo riferimento alla pagina social e alle note stampa della società, era giunto il Belga di origini congolesi, Benjamin Mokulu.” E un attaccante mancino dallo strapotere fisico (187 cm x 90kg).Prima punta, capace di duellare sulle palle alte e di giocare da “boa”, una carriera notevole alle sue spalle che fanno di lui un grande bomber”



“Niccolò Della Pina, giovane portiere classe 2003, ma già con una buona esperienza alle spalle.Dopo aver trascorso 5 anni al Genoa, vincendo il titolo nazionale under 18, nelle ultime due stagioni ha affrontato la Serie D, girone E, con il Flaminia.È dotato di 194 cm e personalità da vendere”



Isaac Prado è un giocatore di Fc Matera.

Ottima prima o seconda punta, 28 anni, brasiliano, scuola Botafogo, ambidestro, buona tecnica individuale ed elevazione, ha militato , lo scorso anno, nella serie D italiana (girone H) segnando 8 goal. Persona umile e seria, crediamo che Isaac possa dare un contributo importante per la prossima stagione.



L’under Giuseppe Mollica è il nuovo centrocampista del Matera. Nato il 6 settembre 2005 è cresciuto calcisticamente nella Reggina mentre nella scorsa stagione ha giocato con il Renate (serie C girone A).

I rinnovi ”dopo Francesco Russo, abbiamo rinnovato un altro big della passata stagione, l’attaccante Vincenzo Ferrara, di grande tecnica, corsa ed intelligenza che, nonostante i corteggiamenti, ha scelto di rimanere con noi”



