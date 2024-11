Cinque acquisti per il Fc Matera. E ora la riscossa!

…che potrebbe arrivare domenica prossima a Brindisi, contro un’altra squadra biancazzurra (in ripresa) dopo il pari casalingo contro il Fasano. Servivano rinforzi e sono arrivati nei diversi ruoli dove la squadra ha mostrato carenze e, soprattutto, per acquisire quella mentalità di combattere su ogni pallone e con un pizzico di cattiveria per non sprecare occasioni e andare a rete. Il nuovo tecnico Alfio Torrisi è per una squadra che non molla mai, come ha detto in più occasioni il presidente Stefano Tosoni, e che sia spietata in area di rigore. Ai nuovi arrivati Zampa,Di Piazza, Tazza, Testagrossa e Coquin il compito di darci dentro, con gli altri che scenderanno in campo. La trasferta di Brindisi è difficile, vista la fame di punti di quella formazione che deve risalire la classifica. Ma la palla e rotonda e il Matera è atteso al riscatto.



I NUOVI ACQUISTI

COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica l’accordo biennale per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Di Piazza e del centrocampista Enrico Zampa.

Nato il 15 maggio 1988, Matteo Di Piazza è un fortissimo attaccante centrale, eccellente finalizzatore e ottimo centravanti di manovra.



Bomber Di Piazza, originario di Partinico (Palermo), vanta una carriera di primissimo piano: stagioni in Serie B con Pro Vercelli, Vicenza e Cosenza, poi tanta Serie C indossando, tra le altre, le prestigiose maglie di Lecce, Catania, Foggia, Catanzaro, Benevento.

Dunque un giocatore di qualità, con tanta esperienze alle spalle, pronto a scatenare il suo istinto killer in area di rigore per far esplodere di gioia i tifosi biancoazzurri.



Nato il 18 marzo 1992, Enrico Zampa è un forte centrocampista centrale in grado di assicurerà qualità e quantità.

Giocatore dall’enorme bagaglio d’esperienza, Zampa ha iniziato nel settore giovanile della Lazio, club con cui ho esordito in serie A e in Europa League, per poi indossare le maglie importanti di Salernitana, Feralpisalò, Trapani, Ternana, Ancona, Monopoli, Rieti, Potenza, Turris, Brindisi, Siracusa. Per lui, quindi, significative stagioni in Serie C, oltre a 35 presenze anche in Serie B.

Pertanto, un profilo rilevante che è pronto ad offrire un contributo significativo alla rosa biancoazzurra.

Matteo ed Enrico, benvenuti nella Città dei Sassi!

COMUNICATO STAMPA



Fc Matera comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Salvatore Tazza.

Nato il 18 gennaio 1998, Salvatore Tazza è un terzino destro, dotato di duttilità e dinamismo. Il difensore napoletano è cresciuto nei settori giovanili di Benevento e Bologna per poi maturare una significativa esperienza nel calcio professionistico vestendo le maglie di Reggina, Paganese, Arzignano Valchiampo, Cavese, Bisceglie, Altamura, Vibonese e, più recentemente, Gelbison. In questo inizio di stagione, ha indossato la maglia dell’Us Palmese, sempre in Serie D.

Quindi un profilo importante che garantirà qualità e carattere alla retroguardia biancoazzurra.

cOMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Kevin Testagrossa.



Nato il 19 luglio 2005, Kevin Testagrossa è un giovane portiere rapido, esplosivo e dotato di ottima tecnica con i piedi. Dopo la formazione avvenuta nei settori giovanili di Catania e Palermo, lo scorso anno ha maturato 18 presenze difendendo la porta del Canicattì in Serie D. In questo inizio di stagione, Kevin ha vestito la maglia dell’Enna Calcio 1942, sempre in Serie D.

Dunque un profilo interessante per il presente e futuro, su cui la società investe fortemente.

COMUNICATO STAMPA



Fc Matera comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Mathieu Coquin.

Nato il 18 agosto 1997, Mathieu Coquin è un duttile centrocampista ed esterno offensivo, che ha già collezionato diverse presenze nella Serie D italiana in tre diversi gironi. Infatti, dopo aver iniziato la carriera con il Bordeaux in Francia, il calciatore ha indossato le maglie di Ac Ajaccio, Langon Fc, Cervinara, Portici, Tivoli, Paganese, Campobasso e Fidelis Andria.

Lo scorso anno, l’esterno ha avuto un ruolo importante nella vittoria del campionato da parte dei molisani, nel girone F, grazie alle 16 presenze, impreziosite da un gol e numerosi assist. Dunque un nuovo innesto per la rosa biancoazzurra, pronto ad offrire un significativo contributo nello scacchiere di mister Alfio Torrisi.