”Ciclopasseggiata” in tre tappe per visitare la Basilicata

I francesi le chiamanno ” Randonnèe” e richiamano appassionati di tutte le età in sella a una bici (se volete anche elettrica) alla scoperta di luoghi, che possono essere scoperti, visitati pedalando o movendosi a piede. E la Basilicata, ricordando un grande cicloamatore, come Adriano Pedicini scomparso il 3 agosto 2015, sempre pronto a scoprire nuovi itinerari, ci prova con il 1° Randonnèe Tour Basilicata ” , presentato a Matera nel corso di una conferenza stampa come riporta la nota degli organizzatori che pubblichiamo più avanti. Così cicloturisti provenienti da varie regioni parteciperanno il 30 giugno prossimo al Memorial Adriano Pedicini, lungo un percorso di 200 chilometri che si snoderà lungo le Colline Materane. nell’area del medio e basso Bradano. E il percorso è davvero interessante. L’itinerario, pubblicato sul sito dell’Audax Randonneur Italia ( A,.R.I) https://www.audaxitalia.it/index.php?pg=home partirà dal Bosco di Monte Picciano (Matera) per proseguire verso Irsina , Bosco di Accera (San Chirico Nuovo), i boschi Pisciolicchio , Bosco Fonti di Tre Cancelli e Tricarico ; Grassano ,Bosco Coste (Grottole), tra Grottole-Miglionico ,Pomarico, Montescaglioso e Matera. Comuni mobilitati per ricevere la carovana, che comprende al momento un centinaio di iscritti e anche alcune donne), con un invitante buffet di prodotti tipici locali. Il 14 luglio è prevista la seconda tappa del ”Randonnèe”, sempre di 200 chilometri, che riguarderà l’alto Bradano con partenza da Venosa ( Potenza) e la terza, anche questa con la stessa distanza da percorrere, dedicata al Vulture con partenza da Melfi. Nel corso della presentazione sono stati consegnati premi, per meriti sportivi, agli atleti Domenico Pozzovivo ( a ritirarlo il padre Leonardo e il fratello Maurizio) e a Tommaso Elettrico.

COMUNICATO STAMPA

IL BICI CLUB MATERA “ADRIANI PEDICINI” PRESENTA IL RANDO TOUR BASILICATA CONFERENZA STAMPA NELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA

Appuntamento domani, sabato 22 giugno alle ore 10 in via Ridola 60 alla presenza del Presidente Piero Marrese

IL BICI Club Matera “Adriano Pedicini” assieme al Team Alto Bradano e alla Vultour Bike presentano l’evento Rando Tour Basilicata. Sotto l’egida della Fci e del Centro Sportivo Italiano di Matera, il gruppo sportivo guidato dal presidente del sodalizio materano, Giovanni Gentile assieme ai suoi colleghi presenterà l’evento che toccherà diversi scenari della provincia materana e potentina, diversi paesi e territori unendoli in un’unica grande famiglia, che è quella del ciclismo.

Alle ore 10, presso la Sala Consigliare del Palazzo della Provincia di Matera, dopo i saluti del Presidente della Provincia, Piero Marrese spazio alla presentazione di un evento unico nel suo genere e dal grande impatto territoriale. Infatti, sarà il referente ARI per la Basilicata, Giuseppe Mazzucca a raccontare il percorso che il Rando Tour Basilicata effettuerà in tre appuntamenti estivi: il 30 giugno l’evento Le Colline Materane con partenza da Matera, il 14 luglio la Randonnée dell’Alto Bradano con partenza da Venosa e l’8 settembre la Randonnée Parco del Vulture con partenza da Melfi.



Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Rando Tour Basilicata interverranno anche l’Assessore allo Sport e Vicesindaco della città di Matera, Antonio Materdomini; il vice Presidente della Fci, Carmine Acquasanta; il Presidente del Settore Ciclismo Nazionale del Csi, Nicola Saccoccio; il Presidente Regionale del Csi Basilicata, Domenico Lavanga e il Coordinatore Regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta. Le conclusioni saranno affidate al Presidente ARI Sud, Giuseppe Gallina.

Nel corso della conferenza stampa ci sarà l’occasione per premiare due talenti lucani del ciclismo, che hanno portato in alto il nome della regione Basilicata, prendendosi la ribalta nazionale per le capacità e qualità dimostrate. Ci saranno riconoscimenti per Domenico Pozzovivo e Tommaso Elettrico.