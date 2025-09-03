Ciclismo: Randonèe Parco del Vulture – 07 settembre 2025

Si è svolta ieri la Conferenza stampa di presentazione del Randonèe Parco del Vulture, nella sala Consiliare del Comune di Melfi. “La gara di ciclismo che si svolgerà il prossimo 7 settembre -è stato ricordato- toccherà ben sette comuni dell’area del Vulture e assegnerà il titolo nazionale CSI della specialità. Due i circuiti uno di 200 km, l’altro di 120 Km. Tante le iscrizioni pervenute sino a questo momento fanno sapere gli organizzatori della manifestazione, della società Voultur Bike.” A fare gli onori di casa, in conferenza, il Sindaco e l’assessore allo sport della cittadina federiciana, presenti inoltre un delegato di Sport e Salute Basilicata, il Presidente Regionale del CSI Basilicata e il Vicepresidente Vicario, il Presidente del CSI Melfi, il Presidente della società organizzatrice la Voultur Bike, il responsabile della commissione ciclismo regionale di Basilicata. “Tante le aspettative -si legge in una nota- per un ennesimo riconoscimento che il CSI nazionale ha voluto dare alla Basilicata. L’appuntamento è per sabato 6 settembre, presso il Palasport di Melfi per l’accoglienza dei corridori e per la serata inaugurale, mentre domenica 7 settembre per la gara tra gli splendidi scenari della nostra terra.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.