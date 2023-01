Ciao Vito, estroso ” bicicletta” dei campi di calcio

Se n’è andato a 69 anni, a causa di un improvviso malore, prima che i ragazzi del Pomarico scendessero in campo contro il Real Senise, per una partita del campionato lucano di Eccellenza. Negli spogliatoi e poi fuori tanta incredulità per la sua scomparsa, che ha colpito i suoi cari, la comunità e la società sportiva dove Vito Chimenti curava i giovani del vivaio che aveva portato al successo lo scorso anno. ” Era uno di noi – ha commentato il sindaco Francesco Mancini. Era una persona generosa, che si è impegnata per i giovani e per il calcio. Ci mancherà”. Chimenti era noto con quel nomignolo e quanti hanno potuto ammirarlo in campo, allo stadio ”XXI Settembre” come si chiamava allora quando il popolare presidente Franco Salerno l’aveva scoperto tra le fila dell’Osi Bari, ancora strabuzzano gli occhi quando Vito ”Vitino” Chimenti lasciava sul posto il difensore di turno. Con un gioco di gambe e di aggancio di tacco(sintetizziamo) che portavano la palla davanti di qualche metro per andare via verso la porta e gonfiare la rete. Nel campionato di serie C a Matera,nella stagione 1972-1973 aveva messo a segno 16 goal.



Poi la scalata in A e in B, vestendo le maglie di Lazio, Palermo, Avellino, Catanzaro, Pistoiese, Salernitana fino alla conclusiva stagione di Taranto. Poi la carriera di allenatore,negli staff tecnici di grandi squadre e poi nelle minori (Matera compreso) con una grande passione per il calcio. E’ rimasta, e lo ricordiamo con piacere, la sua ‘bicicletta’ un numero di alta scuola ”immortalato” dal calciatore argentino Osvaldo Ardiles nel film ” Fuga per la vittoria” con tanti campioni del calcio e del cinema come Silver Stallone. Un combattente come Vito, che ricorderanno in tanti.



Citiamo il portale ” Matera calcio story”, che ci ha concesso l’utilizzo del corposo archivio di immagini biancoazzurre. “Un’altra tragica notizia – riporta il post della pagina social di Matera Calcio Story-scuote il mondo sportivo materano, all’età di 69 anni ci ha improvvisamente lasciati uno dei nostri idoli indiscussi, Vito Chimenti. Sconvolti, ci stringiamo alla sua famiglia in un abbraccio commosso. Buon viaggio campione”. Resterà per sempre nel cuore dei tanti tifosi che ne hanno apprezzato creatività e impegno. Ciao Vito, Vitino, come lo salutavamo incontrandolo per strada o fermandoci a commentare gli eventi del ‘mondo del pallone’.



L’amministrazione comunale di Matera, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di mister Vito Chimenti, figura esemplare nel mondo del calcio e dello sport in genere. Era una persona generosa, impegnata per i giovani. Chimenti fu scoperto dal popolare presidente Franco Salerno tra le fila dell’Osi Bari, e quando “Vitino”, come lo conoscevano tutti, lasciava sul posto il difensore di turno, suscitava stupore e ammirazione tra gli spalti. Nel campionato di serie C a Matera, nella stagione 1972-1973 aveva messo a segno 16 goal. “Con Vitino se ne va un pezzo importante del calcio nobile materano”, ha commentato il sindaco Bennardi.

Matera, 29 gennaio 2023