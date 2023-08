Ci giochiamo il 90… sulla ruota del Matera

Una striscia azzurra (da completare, probabilmente) in piazza Marconi, sulla facciata laterale della scuola elementare del rione Piccianello, ha preannunciato una festa della quale si parla da alcune mesi e che dovrà celebrare i 90 anni della Matera calcistica. La festa è per il 5 settembre e gli organizzatori , La Curva Sud, l’associazione “Custodi Biancoazzurri” e Matera Calcio Story , hanno messo a punto un programma che sarà illustrato nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa convocata in Municipio per il 28 agosto. Un evento beneagurante…per festeggiare sul campo, allo stadio ‘’ XXI Settembre- Franco Salerno’’ nuovi successi. Ma prima la festa delle 90 candeline, da spegnere con il pallone…

A tutti gli organi di informazione,

siti, blog, pagine social

Per darne massima diffusione e visibilità

OGGETTO: “Il Matera fa 90” programma e invito alla conferenza stampa

MATERA – E’ iniziato il conto alla rovescia che terminerà il 5 settembre prossimo con la festa biancazzurra. Il 5 settembre 1933, infatti, veniva fondata la prima squadra di calcio della Città di Matera. La Curva Sud, l’associazione “Custodi Biancoazzurri” e Matera Calcio Story invitano il popolo biancoazzurro a celebrare questa data storica, quella dei 90 anni del calcio materano.

La celebrazione denominata “Il Matera fa 90” è così articolata: ore 18 – via La Vista – inaugurazione targa commemorativa; ore 18.45 – via Marconi – inaugurazione murale “Il grande Matera”; ore 19 – stadio XXI Settembre-Franco Salerno – inaugurazione mostra fotografica e avvio evento; ore 19.30 – stadio XXI Settembre-Franco Salerno – consegna targhe alle vecchie glorie del Matera e ai rappresentanti delle società calcistiche cittadine; ore 20 – stadio XXI Settembre-Franco Salerno – proiezione video-documentario a cura di Matera Calcio Story “Il Matera fa 90”; ore 20.30 – stadio XXI Settembre-Franco Salerno – presentazione squadra FC Matera e maglia celebrativa; ore 21,30 – stadio XXI Settembre-Franco Salerno – festa finale, food and drink; ore 23 – Parco del Castello Tramontano – torciata finale per i 90 anni del calcio materano.

Tutto questo e ulteriori dettagli sulla manifestazione saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà lunedì 28 agosto, presso il palazzo comunale di Matera, nella Sala Mandela, al sesto piano, alle ore 11:00. Gli operatori dell’informazione sono invitati.

