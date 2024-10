Chi sono le favorite per la vittoria dell’Eurolega 2025: il focus sulle italiane

Un torneo tanto atteso quanto la Champions League nel calcio. Specialmente in Italia, dove tante squadre sognano di parteciparvi, magari dopo una rinascita nei campionati italiani come nel caso dell’Olimpia Basket di Matera, attualmente in Serie B. Parliamo dell’Eurolega di Basket, ossia la massima competizione del Vecchio Continente per squadre di club.

Un evento che ogni anno coinvolge i migliori roster europei alla ricerca della gloria continentale. Tra l’altro, quella di quest’anno sarà l’edizione numero 25 sotto la nuova gestione dell’ULEB/ECA, mentre in precedenza il torneo era organizzato sotto l’egida della FIBA. La stagione ha già preso il via lo scorso 3 ottobre, con la prima palla a due che ha visto impegnate Alba Berlino e Panathinaikos (campione in carica) in terra tedesca. Ma chi sono le vere favorite del torneo? Proviamo a capirlo insieme nei prossimi paragrafi.

Le favorite assolute dell’Eurolega 2025

Partiamo dal fatto che nella top 5 dei bookie per la vittoria finale dell’Eurolega 2025 non figurano le due italiane, di cui parleremo a breve. Tutti sembrano essere concordi nel dire che l’attuale campione in carica Panathinaikos sia davvero il roster favorito anche per questa stagione, tanto che le quote degli analisti di betting si aggirano intorno alla media di 4.00. A seguire troviamo l’altra compagine greca, piuttosto in forma negli ultimi anni anche a livello europeo. Parliamo dell’Olympiacos, la cui vittoria nel torneo viene bancata mediamente a 4.50.

Completa il podio il Real Madrid, inserito costantemente nel pacchetto di mischia dei club favoriti ogni anno: quota media 5.50. Leggermente più indietro c’è un terzetto formato da Fenerbahce, Monaco e Barcellona, che rimangono sotto il 10.00 a livello di quotazione media da parte degli operatori esperti di basket. Per avere una panoramica più approfondita e prima di scommettere sull’Euroleague è consigliabile dare un’occhiata alla seguente pagina https://time2play.com/it/scommesse/basket/euroleague/ che raggruppa e confronta i migliori bookmaker per giocare sulla competizione.

E le italiane?

Non saranno nel giro delle favorite, ma certamente sono lì per provare a stupire e a prendersi un ruolo da protagoniste assolute. Parliamo delle due squadre italiane impegnate nell’Eurolega 2025. Da una parte l’Olimpia Milano, dall’altra la Virtus Bologna. Partendo dalle quotazioni dei bookmaker, entrambe sono piuttosto lontane dal poter essere definite in lotta per il titolo europeo, dato che i meneghini partono bancati a 20.00 di media, mentre la squadra emiliana viene quotata addirittura a 33.00 volte la posta. Ma i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Anche perché entrambi i roster italiani si sono ampiamente rinforzati e migliorati rispetto alla passata stagione e il mercato è ancora aperto.

L’Olimpia, infatti, sta cercando di rimpinguare ulteriormente la rosa guardando a un nuovo playmaker e a una nuova ala, che possano integrarsi al meglio con Dimitrijevic e Bolmaro, quest’ultimo alle prese con un fastidio alla caviglia rimediato in campionato contro Sassari. Stesso discorso vale per la Virtus, che è alla ricerca di un giocatore di grande esperienza che potrebbe andare ad annullare quelle piccole imperfezioni ancora presenti durante il gioco. Il nome più in auge nelle ultime ore è quello di Jordan Loyd, attualmente al Maccabi Tel Aviv, ma la cui esperienza in terra israeliana sembra essere già agli sgoccioli. L’ex Raptors potrebbe essere il tassello mancante per puntare al tricolore e a un’ottima campagna europea, anche se per ora si tratta solamente di voci. Nella prima giornata, intanto, entrambe le italiane non hanno iniziato con il piede migliore, con la sconfitta esterna di Milano contro Monaco (93-80) e quella interna di Bologna contro l’Anadolu Efes (67-76). Ma la stagione è lunga e i pronostici, come detto, sono fatti per essere sovvertiti.

Immagine di master1305 su Freepik