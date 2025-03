Che Master! Ai campionati regionali di nuoto hanno vinto sport e divertimento

Potremmo chiamarlo derby di nuoto con uomini e donne, dai 20 ai 70 anni, che hanno gareggiato fatto punti in vasca nuotando a proprio agio. Gli sport d’acqua, in piscina, hanno il merito di seguire bracciata dopo bracciata il flusso dell’acqua fino al traguardo. E così è stato domenica 2 marzo, per i Campionati Regionali Master Basilicata 2025,che s si sono tenuti a Potenza presso la Piscina Michele Riviello – Montereale .Di buon mattino – ci informa l’ondina Elena Baldassarre- si è mosso da Matera, alla volta del capoluogo della Basilicata , anche l’agguerrito gruppo della Società Atleti Amatori guidato dal mister Nunzio Vivilecchia. Entusiasmo, impegno e tanta voglia di mettersi alla prova sono state le motivazioni che hanno animato i nostri atleti, che non hanno fatto mancare emozioni e risultati. A farla da padrone è stata la Società di casa Hydrosport di Potenza che con 46 atleti partecipanti, ha raggiunto il gradino più alto del podio con 60.769 punti. Hanno bene figurato, tenendo loro testa, i 35 della Città dei Sassi della Atleti Amatori che hanno conseguito 52.840 punti, portando a casa la coppa per il secondo posto .Il trofeo è stato consegnato nelle mani di Emanuele Pilato, capitano della squadra. Il terzo posto è andato alla Società Mediterraneo Sport di Potenza con 14.444 punti.



La sintesi di questa bellissima giornata carica di energia – aggiunge Elena- è nel commento divertito del giovanissimo Riccardo che ha accompagnato suo padre. Di tutti quegli adulti impegnati nelle gare – ha detto- gli sono sembrati un po’ matti e un po’ bambini. Forse, con il suo sguardo libero, ha colto lo spirito giusto per stare insieme e fare sport. E poi in acqua è tutta un’altra cosa. Provare per credere. Donne e uomini della Atleti Amatori continuano farlo, divertendosi e facendo risultati.