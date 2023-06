Che festa con il Minibasket. E Piccianello riabbraccia Filippo

Sì è proprio lui, quel Filippo Gravina che ha abitato fino alla fine degli anni Settanta al civico 97 di via Marconi, al quartiere Piccianello, emigrato a Toronto in Canada con un diploma in tasca dell’Isef e tanta voglia di affermarsi. E così è stato, tra scuola, impegno sociale e sport. Lo abbiamo incontrato, insieme a tanti altri residenti di quel quartiere ” frontiera” e ”porto di mare” che è Piccianello, in occasione del Minibasket in Piazza, con la squadra del Motion Basketball, per la visita al carro trionfale di cartapesta per la festa della Madonna della Bruna. Sguardo e voce roboante sono rimasti gli stessi e sono state inevitabili abbracci e pacche sulle spalle, accompagnati da un ” Come va? Cosa fai?”. E Filippo, classe 1955, e padre di tre figli, non sta mai fermo con un occhio, anzi tutti e due, ai ”pins” alle spillette con la foglia d’acero rossa e il cuore alla sua Matera. Del resto se ne occupa a distanza dai canali radiofonici di Chin International e nell’impegno all’interno della Basilicata cultural society, che aggrega i nostri connazionali da varie generazioni. Nella regione dell’Ontario è una personalità stimata, per le azioni meritorie che lo hanno visto impegnato nel sociale a favore di bimbi svantaggiati e nello sport. A Matera ci torna volentieri e con i suoi ragazzi spera di lasciare il segno nel torneo. Nel 2018 il ”Motion” di Toronto arrivò in finale con la Bees Pesaro, che vinse il trofeo.



D’obbligo una foto ricordo a ridosso dell’ex mulino Padula con il sottoscritto e con Francesco Cimarrusti. Una delle tante che Filippo porterà con sè a Toronto: siamo di Piccianello, con orgoglio. Non a caso Luciano Cotrufo, moto perpetuo del Minibasket in piazza, risiede qui…con la stessa voglia di quanti- come Filippo- vi hanno lasciato le radici.



E nel quartiere, per la visita al carro, la simpatica carica dei 750 miniatleti (bambini e bambine)in rappresentanza di 47 squadre di quattro continenti ha lasciato il segno tra canti, colori, amicizia e la Street Band che ha fatto cantare e ballare tutti anche sulle note di ”Bella Ciao’.