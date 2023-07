C’è la finalissima del Torneo di Calcio a 5 Maria SS della Bruna

Chilometrica ma appassionante, per le tante squadre scese in campo presso il campetto della parrocchia di San Giacomo per raggiungere la finalissima del Torneo di calcio a 5 dedicato alla Santa Patrona di Matera. A contendersela lunedì 17 luglio,alle 21.00 le formazione del Tecnovetro e la Cooperativa sociale lavoro. Spalti da tutto esaurito e tifo a mille. E che vinca, come è nella tradizione del torneo, lealtà e sana competizione.

IL COMUNICATO STAMPA

COOPERATIVA LAVORO SOCIALE E TECNOVETRO CONQUISTANO LA FINALISSIMA

DEL 28° TORNEO MARIA SS. DELLA BRUNA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Superate in due semifinali combattute e spettacolari Studio Energy/D’Ercole Edilizia e Gica Ice

Lunedì 17 luglio 2023 alle ore 21 attese in campo e in diretta streaming grandi emozioni

EMOZIONI da scontri diretti, il 28° Torneo “Maria Ss. della Bruna” di calcio a 5, organizzato dal Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera, mette il vestito migliore e si appresta a vivere la finalissima. Saranno la Cooperativa Lavoro Sociale/LC Team e la Tecnovetro a contendersi il trofeo nella serata di lunedì 17 luglio 2023 a partire dalle ore 21.



La serata di gala del Csi Matera, come ogni anno diretta sotto l’aspetto tecnico, musicale e illuminotecnico dalla Be Sound di Carlo Iuorno, vedrà protagoniste due formazioni che hanno dato vita al miglior torneo possibile, superando le dirette concorrenti, gara dopo gara, mettendo da parte ogni rivale, sino a giungere ad un importantissimo traguardo e la possibilità di alzare al cielo l’ambito trofeo materano, dedicato alla Protettrice della città dei Sassi. Nel corso della serata, come ogni anno, ci saranno momenti di convivialità e il saluto Istituzionale.

La Cooperativa Lavoro Sociale/LC Team è arrivata all’appuntamento più importante da detentrice del Trofeo, come squadra da battere. Prima nel suo girone, ha superato per 4-2 nei quarti di finale La Voglia Matta/Autocarrozzeria Il Mastro, mentre nella semifinale di giovedì ha regolato la Studio Energy/D’Ercole Edilizia con le doppiette di Varisco e Bottalico e i sigilli di Fabiano e Martemucci, rendendo vane le marcature di Gambeta e Pavone. Sfida intensa, quella della semifinale, con i biancazzurri avversari giunti all’appuntamento rimaneggiati dalle assenze importanti di Onofrio e Urbano, e qualche acciacco di troppo, che non ha permesso a Calbi e compagni di essere in partita sino alla fine. Nonostante ciò, le due squadre hanno dato vita ad una sfida dall’alto tasso tecnico e agonistico, sino al fischio finale.

La Tecnovetro, invece, ha iniziato lentamente il suo percorso verso la finalissima. Nel girone A ha faticato, trovando la qualificazione solamente all’ultima giornata, e grazie ad una importante differenza reti, partendo quindi dai play-in negli scontri diretti. Con la Fox Automercato/Tenuta La Volpe ha rischiato la beffa, chiudendo la sfida sul pirotecnico 5-4 finale; mentre ai quarti di finale è stata la Tabaccheria Sassone a rendere difficile il cammino dei neri di mister Gerardo Ciurria. Nell’ultima sfida, disputata ieri, di fronte la temibile Gica Ice, orfana però di tasselli molto preziosi. Lecci per squalifica, Nucera per infortunio, oltre che Silon e Tambani. Nonostante ciò, Lorenzo Giannace, capocannoniere della manifestazione, ha reso difficilissima la vita alla formazione del presidente Ciccio Dubla, realizzando nella ripresa due marcature fantastiche, che hanno fatto vacillare le sicurezze di Silvio Salerno e compagni. Proprio il portierone materano è stato protagonista di diversi interventi che hanno salvato la qualificazione, rendendo preziose le due reti di Quinto e i gol di Stigliano e Daniele Grassani. Peccato solamente non aver visto anche la Gica Ice al completo per un appuntamento di altissimo livello, che premia la bellezza di un torneo storico e vissuto sia in campo, che sulle tribune del sintetico della Parrocchia di San Giacomo.

Ma ora è tempo di finale, lunedì sera lo spettacolo sarà in campo e sarà riproposto come ogni gara di questo torneo anche in diretta streaming sulla pagina ufficiale de Centro Sportivo Italiano Matera, grazie al lavoro di The Mag e Sport On Fire, con Antonio Galetta in regia, Antonio Mutasci e Alessandro Savino al commento e in campo per sentire i pareri e le emozioni dei protagonisti. Vivere la finale del 28° Torneo “Maria Ss. della Bruna” organizzato dal Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera sarà facile e possibile per chiunque. Non resta che seguirla.