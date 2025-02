Casarano Fc Matera 5-0 e il Gravina esordio a casa sua con un pari

Senza storia la sconfitta dei biancazzurri sul campo della capolista Casarano. Alla vigilia ci stava, ma non c’è stato nulla da fare. Troppo forti. Il Fc Matera dovrà lavorare, con il cambio dell’allenatore, per recuperare fiducia e imporre il proprio gioco. A cominciare dalla prossima gara interna con l’Acerrana, che vincemmo per 2 a 1. E nella giornata della cinquina materana registriamo il ritorno al ” Vicino” del Gravina, dopo sei mesi buoni di gare disputate a Matera allo stadio” XXI Settembre- Franco Salerno” . La squadra pugliese ha pareggiato 1-1 con la Nocerina. Una curiosità. Il ritorno del Gravina nel suo stadio ha sorpreso, gran parte dei residenti del rioni Piccianello, che avevano provveduto a rimuovere per abitudini le auto da Recinto Marconi e dintorni. I Cartelli di divieto alla sosta, con avviso di rimozione forzata, non erano stati rimossi. E’ opportuno che si ritorni alla prassi del passato, con la collocazione dei cartelli nelle giornate in cui il Matera gioca in casa. Del resto il problema dei parcheggi nel quartiere si è aggravato per la presenza dei cantieri di riqualificazione , che hanno di fatto ridotto sensibilmente e anche in futuro gli spazi destinati ai veicoli: da piazza Marconi a via Emilia e dintorni.