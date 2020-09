“Scanzano Jonico ha un nuovo campetto da calcio a 5 in erba sintetica di ultima generazione che sarà gestito dalla società sportiva Fc Scanzano. Una bella notizia per Scanzano Jonico, per i tanti giovani che amano il calcio e per tutti gli amanti dello sport.”

E’ quanto scrive in una nota il consigliere regionale Pasquale Carriello che così prosegue:

“Un apprezzamento sincero va ai tanti ragazzi che quotidianamente, con spirito di collaborazione e solidarietà, si impegnano per il rilancio del calcio nella nostra città e che credono fermamente nello sport come momento di aggregazione oltre che fonte di benessere psicofisico e sociale.

Considerati i tempi difficili che stiamo vivendo, con l’ombra del Covid-19 che cresce ogni giorni di più, sono vicino a questi ragazzi che da anni si impegnano per la crescita dello sport nella nostra città. Da oggi Scanzano avrà un luogo di aggregazione sportiva in più che avvicinerà bambini, ragazzi e famiglie al mondo del calcio.

Il calcetto nella nostra città ha avuto una sua importanza, per anni è stato abbandonato e oggi alcuni ragazzi hanno deciso di ripartire in grande stile e anche per questo a loro va un grande ringraziamento e un sentito in bocca al lupo per questa nuova avventura.”