Capolupo, capotifoso Virtus vuole le catene…ma mostra i denti !

Non sappiamo se se lo sentiva, ma essere sbranati dai ”lupi dell’Irpinia” dell’Avellino in semifinale anche al Palasassi proprio non gli va giù. E scuote la testa.”Vuole le catene”, come si dice a Matera, e se potesse fare scoppiare tutti gli spicchi di quel pallone arancione che per un canestro ha mandato all’aria i sogni di promozione in B. Franco Capolupo, ne avevamo parlato in altro servizio https://giornalemio.it/sport/franco-capolupo-presidente-onorario-tifosi-del-basket-materano-merita-riconoscimento/, si aspettava ben altra conclusione di un campionato nato sotto altri auspici. Non si dà pace e quando gli capita di leggere quanto riportato dal sito web ” La Voce di Matera”https://www.instagram.com/lavocedimatera/ con una riflessione sul tema ” Virtus Matera, un’altra occasione sfumata. Ora serve il coraggio di ripartire dai figli di questa terra”.



Un invito a recuperare l’identità territoriale e a favorire il ritorno di atleti materani che si stanno facendo onore su altri parquet. E magari, non lo sappiamo, c’è un ala o un play che si chiama Capolupo e gioca in B, in A o negli States. Franco pronto alla chiamata. Lui, comunque vada, l’anno prossimo sarà sugli spalti del Palasassi. Il toro va preso per le corna e i lupi non si fanno pregare quando si tratta di mostrare i denti. E Franco è di nome e di fatto…