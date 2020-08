Ronaldo, Dzeko, Toniolo,Belotti, Immobile e l’elenco potrebbe continuare per tanti giovani che sognano di diventare campioni come loro, un giorno. E loro hanno cominciato con una leva, osservati da un tecnico e da quanti sanno ”capire” dai movimenti in campo se c’è la stoffa per tirare fuori alla distanza un attaccante con il fiuto del goal, il centrocampista che gioca a testa alta e ha i piedi buoni, il portiere con il senso della posizione o il difensore che sa anche ”volare” sulla fasce. Roba da manuale e da storia di campioni o di validi calciatori che si sono fatti le ossa sul campo e poi hanno esordito nei campionati minori per passare in quelli maggiori. A Matera la società del Grumentum, che disputerà qui il prossimo campionato, ha organizzato una ‘Leva calcistica’ presso il campo ‘Scirea’ per giovedì 27 agosto. E’ la prima vetrina per giovani nato nel 2002 e nel 2003. Forza ragazzi. E’ la vostra occasione!