Campioni al Trofeo della Minerva gli esordienti della Franco Selvaggi

Evidentemente ha portato bene la visita del campione del mondo 1982, Franco Selvaggi, nella Marina di Sibari (Cosenza), nel 7° Trofeo della Minerva per i ragazzi della scuola di calcio di Matera che porta il suo nome, pronti a dimostrare sul campo quanto valgono . E così la squadra degli esordienti, classe 2013, affidata all’Istruttore Simone di Noi, si sono imposti dopo sette gare, nella finale contro la Sacra Famiglia Corato ( Bari). La squadra composta dai giovanissimi Luca Tataranni, Paolo Nicastro,PIetro Vinci, Giuseppe Andrisani, Piervito Tralli, Mauro Variale, Nicolò Nuzzolese,Lorenzo Panarella, Mario Sciota, Enzo Manicone ,Cristian Ventura, Michele Labbate, Luca Frascati, Giuseppe Diso. Tecnico soddifatto per la concentrazione e la determinazione dei ragazzi sia nella finale vinta per 2 a 0 con goals di Labbate e del capitano Manicone, autore in altra rete insieme a Giuseppe Diso del successo sempre per 2 a 0 contro il Monopoli.



Nei quarti, giocati a Torre del Greco altra vittoria dei materani con rete di Manicone contro il Napoli Campani. Tecnici e società soddisfatti e Coppa meritata per il primo posto nel Torneo. La Franco Selvaggi ha ben figurato anche con i baby calciatori ”Primi calci” classe 2016 ( Alessandro Gravela, Francesco Labbate, Christian D’Ercole, Fernando Nicoli, Antonio Cosola, Emanuele Andrisani, Diego Bianchi, Mariano Vinci e Francesco Di Stefano, giunti secondi nella finale contro il Vico Equense che si sono imposti per 2 a 1.



In precedenza si erano comportati ottimamente nei quarti nel triangolare contro Monopoli e Portici e in semifinale contro il Paraiso Napoli.La squadra allenata da Francesco Bianchi in collaborazione con Mister Germano Di Stefano. Bilancio positivo per il responsabile tecnico della Scuola calcio Luca Selvaggi, in un torneo che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da varie regioni. I ragazzi si sono divertiti e ce la metteranno tutta, ne siamo certi, per conseguire altri risultati. Con il tifo insostituibile, da stadio, dei genitori che li hanno incoraggiati e gioito con loro per ogni goal messo a segno. Bravi.