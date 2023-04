Calcio: Uva insiste, dopo le idee…i fatti

E, per Michele Uva, in mezzo ci sono i progetti, naturalmente. Dopo aver presentato nella sua Matera, in un clima davvero familiare, il libro edito da Mondadori ”Soldi Vs Idee, come cambia il calcio fuori dal campo” del quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/sport/soldi-vs-idee-come-cambia-il-calcio-fuori-dal-campo-a-matera-il-libro-di-uva-e-colledani/ . Michele, manager e dirigente a tutto tondo del calcio e dello sport in generale, ci ha tenuto a ribadire di essere “Sacchiano” (il riferimento è all’ex Ct azzurro Arrigo Sacchi) e, cioè, arciconvinto che i soldi uccidono le idee. Senza idee, sforzi di creatività, lungimiranza, investimenti nelle risorse umane prima di tutto, non si va da nessuna parte. Piuttosto si fanno chiacchiere, si creano illusioni e il giocattolo si rompe. La ”bolla” scoppia, come si dice in economia. Uva le idee le ha chiare e con gli 11 punti del libro intende investire in sostenibilità, cominciando con l’alleggerire quella scala di grigi, che sa tanto di sommerso, di ”ricavi di gestione” artefatti che sono parte della ”palla al piede” del mancato rinnovamento – nei fatti e nelle regole- dell’ Italia pallonara, fatta da di un popolo di direttori tecnici, laureati in ”palle e palloni” e venditori di fumo. Michele, per farla breve, di qua a otto mesi, e con la pazienza che la famiglia gli accorderà anche questa volta, ha annunciato che tirerà fuori ” Fatti VS parole”, con tanto di dichiarazioni e ritagli di giornali alla mano su quanto ”altri” hanno annunciato, si sono rimangiato ed è rimasto lettera morta. Non ci resta che attendere la nuova pubblicazione, auspicando che quanto detto dagli amici relatori a Matera- nella presentazione coordinata dal collega Donato Mastrangelo- possa trovare sintesi nella programmazione di governo per lo sport e per il calcio in particolare.



Obiettivo ”trasparenza” prima di tutto, lungo quello stretto confine che separa plusvalore e plusvalenza, con nuove regole da mettere a punto, tenendo conto che buona gestione, conti in regola non sempre danno competitività. C’è poi il mercato, sempre più globalizzato, con voci come brand e merchandising , che devono fare i conti con la contraffazione che sottrae un buon introito per le casse societarie. E l’Italia rispetto all’Inghilterra (altro pianeta) favorisce per vari motivi la illegalità , riducendo gli introiti delle società. Un tempo il Totocalcio finanziava lo sport, oggi una voce di bilancio…irrisoria se confrontata con il volume di affare delle scommesse che affondano nell’emerso e nel sommerso on line. Come la mettiamo, poi, con la ”burocrazia ” sperando quella buona da quella cattiva” che impedisce, tra l’altro di costruire nuovi stadi ( i casi di Milano e Roma sono un paradosso) e di portare anche le famiglie a seguire le partite in sicurezza? Finita? Macchè c’ è la questione spesso opaca dei diritti televisivi, dei teppisti che ricattano le società e della piaga del razzismo. Altro che ”respect”. Sono pagine buie, queste ultime, che continuano a offrire episodi di cronaca nera che si sovrappone a quella sportiva. Servono una svolta e credibilità, anche per quanto riguarda la giustizia sportiva , che va riformata per evitare sospetti che la “bilancia” sia azionata da una bomba a orologeria…



E poi c’è la cenerentola dello sport del BelPaese che è la scuola. Calo demografico a parte le scuole dovrebbero avere un ruolo formativo di avvio alla pratica sportiva. Ma con due ore settimanali di educazione fisica si può fare bene poco. Scomparsi o quasi i giochi della gioventù si va avanti con poca lungimiranza. Perchè fare sport fino alle medie, come si diceva nella Prima Repubblica, era prima di tutto giocare e se poi ci sono stoffa, impegno,sacrificio e organizzazione il potenziale campione viene fuori. Lo diciamo per avere apprezzato 50 anni fa l’operato del professor Alessandro Appella, insegnante di educazione fisica nella scuola media ” Francesco Torraca” in quella palestra che oggi- Basilicata Open Space dell’Apt- ha ospitato la presentazione del libro di Michele Uva e Maria Luisa Colledani. Altri tempi. Ma c’erano tre ”R” (regole, rispetto e senso di responsabilità) che hanno portato, parte di quella scolaresca a praticare sport di squadra o individuali. Magari facendo atletica in quel campo scuola del rione Serra Venerdi, oggi in condizioni di degrado, dove gli sposi si recavano per una foto ricordo. Sport sostenibile? Basterebbe guardare un po’ dietro per fare due passi in avanti. Auguri a Michele Uva, Antonio Appella, Donato Masciandaro e a Michele Sciscioli per il contributo fattivo che potranno dare, perchè le idee si trasformino in fatti positivi e di crescita per lo sport del nostro Paese.