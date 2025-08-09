Calcio Matera in Eccellenza? No dalla Lega. Ma non è detto…

Se la Lega nazionale dilettanti di Basilicata ha risposto negativamente, da quanto fa sapere il Comune di Matera, alla richiesta di una iscrizione ex novo ” di una società calcistica cittadina al prossimo campionato di Eccellenza” , essendo già definiti gli organici per il prossimo torneo, non è detto – per quanto se ne sa- che si possa contare, per esempio, sul Matera Città dei Sassi che da Montescaglioso potrebbe tornare tra le mura amiche. Nei giorni scorsi, ricordiamo, era stata ufficializzata la notizia dell’Invicta e del sostegno di imprenditori locali per il campionato di Promozione, che resta confermato. Il sindaco Antonio Nicoletti, che aveva apprezzato e condiviso l’iniziativa, si era prodigato perché il Matera potesse riprendere da un torneo dal quale gettare le basi per la ripresa. Nulla da fare per la serie D nei confronti del Fc Matera,che con la debitoria accumulata, non potrà che percorrere la strada- già vista in passato- della curatela fallimentare. Serve rinverdire i colori biancoazzurri. Il sindaco e l’assessore Paterino auspicano una ripresa per restituire dignità al calcio materano. Le società e le squadre ci sono e qui servirebbe un incontro, a breve, per i campionati in itinere e che vedranno, ripresa dei cantieri a parte, protagonista lo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno”.



IL COMUNICATO DEL COMUNE DI MATERA

L’amministrazione comunale di Matera rende noto che, in seguito alla richiesta inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) per l’iscrizione di una società calcistica cittadina al campionato di Eccellenza Lucana con una nuova matricola federale, è pervenuta nella giornata di ieri la risposta ufficiale, per il tramite del presidente Gabriele Gravina. La FIGC ha precisato che l’eventuale assegnazione del posto spetta alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e, per competenza territoriale, al Comitato Regionale Basilicata, quale organizzatore del massimo campionato regionale lucano, e quindi unico organo demandato a procedere alla determinazione alle ammissioni ai campionati dilettantistici. Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Assessore allo Sport Giuliano Paterino hanno tempestivamente contattato telefonicamente il referente territoriale, ricevendo di fatto un diniego in virtù della presenza in città già di altri club che militano in campionati dilettantistici, nonché in considerazione del fatto che sono già stati predisposti gli organici dei prossimi campionati regionali. In questa ottica, l’Amministrazione comunale, dopo aver messo in campo tutte le azioni nel tentativo di riportare immediatamente il calcio materano a livelli degni della sua storia, guarda con fiducia ai progetti sportivi locali ambiziosi e condivisi con il territorio, che puntano sui giovani e possono rappresentare un punto di ripartenza. “Vogliamo investire sui nostri ragazzi, sulle nuove generazioni, perché siano loro il futuro – sottolinea l’assessore allo sport Paterino -. Vogliamo aprire le porte alla comunità, coinvolgere le scuole, le associazioni locali, creare eventi che uniscano la città sotto i colori della nostra squadra. L’amministrazione comunale è pronta a sostenere ogni progetto che incarni questi valori, che non riguardi solo la prima squadra, ma che coinvolga in modo importante il settore giovanile. Matera deve dimostrare di essere in grado di scrivere un nuovo capitolo, di successi, di sacrifici e di gloria, ripartendo più forte di prima”.



“Dopo gli incontri con tifoseria, realtà sportive e imprenditori locali e nazionali – commenta il sindaco Nicoletti – abbiamo fatto tutto il possibile per restituire dignità al calcio materano. Con la risposta federale sappiamo che la strada da seguire è anche la più bella: ripartire dai giovani, e dare una prospettiva di crescita a loro che saranno la nostra bandiera. Ai tifosi e agli appassionati dico di guardare avanti sposando anche loro questo progetto di territorio, sicuri che l’impegno preso dai nostri imprenditori darà a tutti noi le garanzie che cerchiamo”