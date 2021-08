Con il piglio giusto guardando ai giovani tigrotti che si formeranno sui campi dell’ ASD Alma calcio Matera, una scuola con la ”S” maiuscola per i campioni del passato che la guidano e per gli appassionati che hanno un cuore biancoazzurro, pronto a commuoversi quando scorrono le immagini dei trionfi sul campo e sugli spalti dello stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno”. Toccherà alle nuove leve, dalla filiera dei Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini, Esordienti, agli Under15,17,18 e 19, far vedere di che tempra e stoffa sono fatti. Ma prima ”dovranno formarsi come uomini” come hanno ripetuto a più ripresa, nel corso della serata di presentazione condotta dal vulcanico Saverio Pepe,gli ex calciatori Vito e Diego Albano e Pasquale Martinelli promotori di un progetto, che ha coinvolto il massaggiatore e non solo di mille battaglie poi Pasquale Smaldone, Emanuele e Giuseppe Festa nello staff organizzativo. E a loro, in rigorosa tenuta azzurra, l’entusiasmo non manca per fare le cose per bene. Cominceranno l’attività con l’avvio della scuola e utilizzeranno gli impianti sportivi cittadini.



Sostegno alla nuova società, con il consueto ”Andate avanti, siamo con voi” è venuto dal consigliere regionale LND Antonio De Bonis, dal delegato provinciale Figc Rocco Colangelo, dai delegati provinciale Coni Giuseppe Grilli e regionale Coni Angelo Lacarpia, dal’ assessore comunale allo sport Giuseppe Sarli e dal consigliere comunale Gianfranco Losignore, che hanno offerto spunti per proposte e suggerimenti frutto dell’esperienza maturata sul campo o a bordo campo. Attenzione al settore femminile, in ascesa dopo i successi della Nazionale guidata da Milena Bartolini ( a Matera con Roberto Mancini nel 2019) e della locale squadra promossa in C, e alla valorizzazione. Ma tempo al tempo. L’obiettivo è formare piccoli uomini e donne e se avranno volontà, oltre che qualità, statene certi che i tigrotti faranno un balzo nelle serie superiori.



Alma accolta con simpatia e sostenuta anche da un buon numero di sponsor. Non sono mancati i gesti di solidarietà, come quelli del cavalier Giovanni Martinelli, ex calciatore, finanziare e animatore dell’associazione ”Oasi del Sorriso” che ha donato alla scuola- augurando che non debba servire- un defibrillatore. Naturalmente simpatia e goliardia saranno a bordo campo per i grandi eventi. Poi tutti in campo con senso responsabilità ed entusiasmo. Forza tigrotti e tigrotte dagli occhi azzurri…Altri come voi ce l’hanno fatta e oggi, come Vito, Diego e Pasquale, vi insegneranno a essere uomini e donne in campo e fuori.

L’ organigramma di Alma Calcio Matera

Presidente Diego Albano

Responsabile tecnico Vito Albano.

Staff tecnico: allenatori Pasquale Martinelli e Vito Albano, collaboratore tecnico Diego Albano.

Staff medico: referente sanitario Pasquale Smaldone

Segreteria: Emanuele Festa e Giuseppe Festa

Per contatti asdalmacalciomatera@gmail.com e 339/4979886 e 3498359616