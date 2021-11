Se lo augurano in tanti. Il Matera dell’Eccellenza va avanti e se continua così la serie D è in fondo al campionato…E puo’ essere di buon auspicio la proiezione , all’auditorium ” Raffaele Gervasio” del filmato realizzato da Sandro Veglia e Nicola Salerno ” La Grande Stagione”,dedicato all’impresa dei biancazzurri guidati dall’allenatore Marcello Pasquino nella stagione 1990-1991 alla promozione in serie C 2 dopo la riforma dei campionati e una storia tormentata di fallimenti societari.



Una formazione quadrata, con tanta voglia di vincere fino allo spareggio con il Gangi con una vittoria in casa per 2-0 e un pareggio su un campo in terra battuta e pietrisco della cittadina siciliana. Pasquino non c’è più come pure uno dei dirigenti dell’epoca, Carlo Marinaro,che aveva guidato la squadra con Mario Salerno. In sala per la premiazione sul palco con la scenografia del Matera film festival e la maglia biancoazzurra alcuni protagonisti di quella squadra come Caputo , Adorisio Ciullo, Danza, Ferrante, Filidoro, Gigliotti, Iacovone, Iannella, Morciano, Paolicelli, Salerno e Tanzi, il vice allenatore Paterino. Tanti ricordi nelle interviste e i commenti rilasciati ai conduttori della serata Eustachio Follia e Andrea Rospi. e in sala un pizzico di commozione e applausi nell’ammirare le gesta dei campioni del passato a rete, da tutti le posizioni. con le immagini tratte dalle registrazioni originali di Trm, Tbm,Tele Radio Lucana. Gesta di calciatori e tifosi che non ci sono più. Ma che continuano a inneggiare da lassù ai colori biancoazzurri ” Forza Matera”. Sempre…