Caffè ancora amaro per il Fc Matera. Lunedì 21 il miracolo?

Alcuni tifosi ci sperano di vedere la squadra giocare in serie D e con una società affidabile. Altri, la maggior parte, non si fanno illusioni e agitano la mano con le tre dita che indicano che ”ce ne siamo andati…” Pessimisti? La questione è tutta finanziaria, legata al bilancio, tra la società presieduta da Stefano Tosoni, che avrebbe indicato un prezzo per la cessione del titolo e indicato in 350.000 euro i debiti da saldare, con tutto quanto occorre fare per ottenere il disco verde dalla Lega dilettanti, e il potenziale acquirente. L’imprenditore napoletano Brancaccio del caffè https://giornalemio.it/sport/ma-che-bellu-cafe-per-lfc-matera-con-il-nuovo-patron-domenico-brancaccio/ a quanto pare vuole approfondire e sapere esattamente, all’insegna del ”carta canta”’ come stanno le cose. Si farà in tempo fino alle 19 di lunedì 21, termine prorogato dalla Lega nazionale dilettanti, per perfezionare l’iscrizione con il deposito delle liste di svincolo dei calciatori ?



La temperatura, e non solo quella climatica sale, e non ci sono altre alternativa. I rumors parlano di una società da costruire ( imprenditori locali?) per rilevare il titolo di una squadra minore in Eccellenza e dintorni, se dovesse andar male. Per ricostruire e ricominciare. Un copione già visto che, senza cultura d’impresa, a cominciare nell’investire sui giovani che non porta da nessuna parte. Rivedremo rotolare il pallone sul terreno di gioco dello stadio ”XXI Settembre 1943-Franco Salerno”, rinchiuso nel progetto per ora fermo di Parco del Campo, o in subordine si utilizzeranno quelli del Paip 1 o del borgo La Martella dedicato al compianto ”Renato Carpentieri”. Caffè amaro per i colori biancoazzurri. Servirebbe una colletta a 6 zeri per sanare i debiti e investire : 600, 700 per la D? E se dovesse andar male o così cosi? Come è capitato, per esempio, con il Brindisi con un handicap di 12 punti (mancato versamento di contributi) mai più recuperati? Serve chiudere i conti…Il punto è tutto qui. Dopo, chissà, un caffè anche con due cucchiaini di zucchero. Ma attendiamo lunedì