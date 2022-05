E’ vero che l’arco ha tradizione antica e che la mitica foresta di Sherwood, con l’inafferrabile Robin Hood inseguito dallo sceriffo di Nottingham, induce agli anglicismi ma abbiamo preferito tradurre i termini della specialità di tiro con l’arco Hunter& Field (distanze conosciute e sconosciute, ma anche letteralmente cacciatore e campo) per introdurvi alla gara che l’A.S.D Arcieri dei Sassi di Matera organizza per domenica 22 maggio presso il Cea di Parco dei Monaci, sulla strada per Montescaglioso. Una gara all’aperto su 24 piazzole da scoprire per centrare l’obiettivo. Costanza e colpo d’occhio per una gara interregionale, con atleti pronti a misurarsi in gara. Com’era un tempo, quando il rapporto uomo -natura, cacciatore, campo e preda avvenivano con lealtà, astuzia e un pizzico di fortuna. Ogni riferimento alla devastante presenza di cinghiali anche nei centri abitati è puramente associata…



La A.S.D. Arcieri dei Sassi affiliata FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l’arco), con il patrocinio della Città di Matera e la collaborazione del centro visite CEA “Parco dei Monaci”, organizzerà, in data 22 Maggio 2022 dalle ore 9.00, una gara di tiro con l’arco specialità Hunter & Field, modalità che si caratterizza per essere una disciplina svolta in spazi all’aperto a contatto con la natura con condizioni variabili di terreno, vegetazione, condizioni meteo e distanze, su un circuito di 24 piazzole a distanze miste sia conosciute (Field), che a sconosciute (Hunter). La gara sarà a carattere Interregionale accessibile agli arcieri tesserati FITARCO di tutta Italia e di tutte le categorie giovanili, Senior e Master, per la città di Matera è un’anteprima assoluta e ci auguriamo di grandissimo richiamo e prestigio. La gara si svolgerà all’interno di un uliveto secolare nelle adiacenze della masseria fortificata denominata “Centro Visite Parco dei Monaci”, all’interno della quale ospita un percorso fruibile da adulti e bambini, al cui interno sono stati allestiti due diorami che rappresentano gli habitat tipici di alcune specie presenti nel Parco nonché una spiegazione sulla tecnica di costruzione e dell’utilizzo del muretto a secco. Il percorso di gara è immerso nel parco della murgia materana ed è pronta ad accogliere decine di atleti che impegnati nella loro prestazione atletica migliore saranno avvolti dal fascino dell’habitat rupestre. Nell’occasione l’associazione Arcieri dei Sassi sarà ben felice di accogliere i curiosi che vorranno approfondire e conoscere l’affascinante mondo del tiro con l’arco. Appuntamento il 22 maggio 2022 dalle ore 9.00 presso il “Centro visite Parco dei Monaci”.

Per contatti, arcierideisassi@gmail.com, 17037@pec.fitarco.it, 3286895024 (Francesco Grieco)