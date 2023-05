Busilacchi : dal vivaio la ripresa del calcio a Matera

Non ha avuto peli sulla lingua Aldo Busilacchi, bomber biancoazzurro nei campionati di serie D e C della Prima Repubblica, intervenendo nel corso della presentazione del 28° Torneo della Festa della Bruna di calcio a 5, quando ha ricordato i i risultati raggiunti dal calcio materano con sacrificio, qualità, testa e cuore e lungimiranza societaria, che portarono Matera ad avere visibilità in campo nazionale e a lanciare una nidiata di giovani di talento. I tempi sono cambiati, ma il buon senso, quello di fare sistema per valorizzare appieno i giovani, mettendo insieme le diverse esperienze delle piccole società e delle scuole calcio, finora è rimasto a livello di buone intenzioni.



” Purtroppo -ha detto Busilacchi- sul piano organizzativo, della programmazione abbiamo fatto passi indietro. Occorre investire nei giovani, nel vivaio che sono la linfa di una squadra e risorsa per la società. I giovani vanno seguiti, valorizzandone le qualità. Ma occorre lavorare insieme. E’ il segreto del Matera del passato. Ma servono coraggio e buon senso. Spero che qualcuno raccolga questa sfida”. Il calcio, e non solo quello locale, ha bisogno di investire in questa direzione. Il Centro sportivo italiano, che organizza da tempo il Torneo di calcio a 5 ” Maria santissima della Bruna”, si impegna per lo sport di base coinvolgendo diverse fasce di età. E quest’anno ha introdotto una interessante novità, per ricordare sul campo un altro bomber come Vito ” Vitino” Chimenti che ha seguito i giovani sul piano sportivo e sociale, spronandoli all’impegno e a porsi obiettivi sul campo e nella vita. Così Il Csi ha presentato la novità di una Supercoppa, dedicata al calciatore Vito Chimenti, il popolare ” bicicletta” che ha militato oltre che nel Matera anche in serie A con Lazio e Palermo, prenderà il via a Matera la 28 ^ edizione 2023 del Torneo di calcio a 5 ” Maria Santissima della Bruna”. La supercoppa sarà disputata tra i campioni in carica (Cooperativa lavoro sociale) e la squadra meglio classificata dei gironi della precedente edizioni. Il torneo ,che prevede la partecipazione di 60 squadre , 18 per la categoria Open e le altre per giovanissimi e pulcini, prenderà il via il 16 maggio con il sorteggio dei gironi. Al via anche due squadre di Altamura (Bari) e Tricarico ( Matera) e, tempo al tempo, verrà fuori anche visibilità per il calcio a 5 al femminile. Buon lavoro agli organizzatori Lorenzo Calia, presidente provinciale CSI, Cristoforo Di Cuia, componente commissione probiviri nazionale del CSI, ad Aldo Busilacchi, a Valentino Chimenti, figlio del popolare ‘’Vitino’’ e ad Antonio Materdomini, presidente del consiglio comunale, che – stando ai possibili rimpasti di maggioranza- potrebbe essere uno degli assessori della giunta Bernardi Ter. E una delega allo sport ci starebbe proprio bene. Del resto c’è tanto da fare nel settore: dai bandi di gestione alla pratica di base, compreso il ripristino della pista ciclabile e podistica di contrada Pantano.