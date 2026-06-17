Buona partenza per Lorenzo Finn e nel 2027… traguardo del Giro a Matera

Una temperatura elevata, che ha fatto esaurire le prime boracce d’acqua, già alla partenza da piazza san Pietro Caveoso per i ciclisti under 23 di diversi Paesi che a Matera hanno provato il selciato dei rioni Sassi e poi guadagnato il piano per recarsi a Corato https://giornalemio.it/sport/giro-ditalia-next-gen-2026-dalla-citta-dei-sassi-il-17-giugno-partenza-della-4-tappa-matera-corato/. E tra i possibili campioni di domani la maglia rossa del giro dei campioni di domani anche il diciannovenne italiano Lorenzo Finn,detentore del titolo, immortalato alla partenza da un patito del ciclismo come Fabrizio Lupariello.



Non possiamo che augurargli di continuare a tagliare traguardi vincenti e con l’auspicio di vederlo a Matera per il Giro d’Italia. Giriamo la proposta al sindaco Antonio Nicoletti e all’assessore allo sport Giuliano Paterino. Quanto ai materani, va detto, che hanno apprezzato – pur tra i disagi alla viabilità per il blocco delle strade principali- sistemandosi lungo il percorso già intorno alle 12.30. E il passaggio della carovana multicolore , con le staffette della Polstrada, del servizio d’ordine, delle ammiraglie e dei mezzi di soccorso ha fatto rivivere il passaggio della grande corsa rosa. Alla prossima. E forza giovani. Il ciclismo italiano ha bisogno di nuovi campioni.

